Стало известно о планах раскрыть ТТХ российских вертолетоносцев

16.07.2020, 2:16, Новости дня

В четверг будут заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900, после церемонии раскроют их тактико-технические характеристики, сообщил источник в судостроительной отрасли.

Источник РИА «Новости», подчеркнул, что «впервые в современной истории РФ закладываются два корабля нового класса – вертолетоносец». Церемония пройдет 16 июля на заводе «Залив» (Керчь).

ТТХ кораблей пока не сообщались, их «планируется озвучить после церемонии», сказал источник. Он сообщил, что головной корабль серии будет носить имя «Севастополь».

Отметим, что президент РФ Владимир Путин в четверг посетит Крым и примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ на заводе «Залив».

В июне информированный источник сообщил, что первый из российских универсальных кораблей-доков ВМФ планирует получить в 2025 году.

При этом ВМФ РФ категорически не хочет копировать французский «Мистраль».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.