Корреспондент – в НАТО рассказали, при каких условиях возможно полноправное членство Украины

16.07.2020, 2:08, Новости дня

Глава представительства НАТО на Украине Александер Винников заявил, что полноправное членство Украины в НАТО возможно только после проведения реформ. Как пишет «Корреспондент», представитель НАТО добавил, что Киеву необходимо сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны, которые позволят достичь полной оперативной совместимости с Альянсом



Reuters

Полноправное членство Украины в НАТО возможно только после проведения её властями реформ. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава представительства НАТО на Украине Александер Винников.

«Для этого нужно провести комплексные реформы, сосредоточившись на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны, которые позволят ей достичь полной оперативной совместимости с альянсом», — заявил он.

Представитель НАТО уточнил, что речь идёт о реформах в секторе безопасности и обороны, включая выполнение принятого в 2018 году закона «О национальной безопасности Украины».

«Он включает реформу СБУ, сектора разведки, принятие законопроекта «О государственной тайне» и «О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки», а также реформу оборонно-технического комплекса», — пояснил Винников.

Он также подчеркнул необходимость судебной реформы и системной борьбы против коррупции. Кроме того, для получения полноправного членства Украина должна провести комплексные реформы в экономике.

«Для бизнеса очень важно, чтобы в стране работала судебная власть и чтобы инвесторы были защищены», — отметил Винников.