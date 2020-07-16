Forbes – американские военные решили не изобретать автомат Калашникова заново

16.07.2020, 2:08, Новости дня

Зачем нужно заново изобретать автомат Калашникова, если он уже существует? Как пишет Forbes, именно так подумали американские военные, которые планируют закупить для своих союзников оружие, разработанное ещё в СССР. Оно хотя и уступает по характеристикам современному американскому, советское оружие надёжное и удобно в применении.



Reuters

Вооружённые силы Соединённых Штатов хотят получить оружие, разработанное в Советском Союзе, которое смогут использовать союзники Америки, применяющие подобное оружие сегодня. Как пишет Forbes, это «боеприпасы и оружие, которое производилось и применялось странами бывшего Советского Союза и Восточного блока», о чем говорится в сообщении о новом контракте.

В нём также сказано, что это оружие «невозможно приобрести через систему снабжения вооружённых сил». Конечная цель — заключить пятилетний контракт с 2022 по 2026 год на выпуск оружия и боеприпасов, которые будут доставляться в Соединённые Штаты и на зарубежные базы.

Список желаний вооружённых сил включает в себя разработанные ещё в Советском Союзе противотанковые управляемые ракеты, ракеты наземного и воздушного базирования, снаряды для гаубиц и минометов, начиная с легких 60-миллиметровых до тяжелых 152-миллиметровых снарядов, 125-миллиметровые танковые снаряды, 23-миллиметровые и 30-миллиметровые пушечные боеприпасы, противотанковые ракеты РПГ, а также автоматы Калашникова и патроны для них.

Однако, пишет автор статьи, приобрести разработанное в Советском Союзе оружие, возможно, будет не так просто. В презентации вооружённых сил США говорится о таких проблемах, как «ограниченность источников поставок» и нежелание некоторых европейских стран разрешать транзит этого оружия через свои территории. Ещё одним препятствием является то, что Вашингтон может отказаться от сотрудничества с некоторыми поставщиками по политическим причинам.

«Некоторые поставщики, сотрудничество с которыми прежде было допустимым, теперь могут оказаться под запретом (или под санкциями)», — предупреждают вооружённые силы США.

Причина, по которой США хотят купить для своих союзников оружие, созданное ещё в Советском Союзе, вместо того чтобы отправить им американское оружие, заключается в простом удобстве. Множество правительств и группировок, которые пользуются поддержкой Соединённых Штатов, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, использовали советское оружие в течение многих лет. Современное американское оружие в большинстве случаев превосходит старое оружие времен холодной войны. Однако современное оружие является более сложным в применении, требует более трудоемкого технического обслуживания, а также специальной подготовки, которая необходима для использования оружия, произведённого на Западе.

«Автоматы Калашникова и гранатометы РПГ-7, конечно, были разработаны давно, но они прочные и надёжные, и военные самых разных стран, от Никарагуа и Сомали до Сирии, знают, как ими пользоваться. Зачем нужно заново изобретать автомат Калашникова?» — заключает автор материала.