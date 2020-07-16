 

США собрались в ближайшие недели ответить на «угрозу» TikTok

16.07.2020, 1:48, Новости дня

В ближайшие недели США решат, как действовать в отношении китайского приложения TikTok, сообщил глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.

По его словам, в Белом доме несколько человек «изучают риски для национальной безопасности, связанные с TikTok, WeChat и другими приложениями», передает РИА «Новости».

Вашингтон считает, что эти приложения «потенциально могут подорвать национальную безопасность» США. В частности, указывается на возможность «сбора информации об американских гражданах иностранным противником».

Мидоус отметил, что для действий в отношении приложений нет «дедлайна», но американские власти «рассчитывают на недели, не месяцы».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США.



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