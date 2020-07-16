Россия грозит ответственностью за призыв «Крым – это Украина»

16.07.2020, 1:42, Новости дня

КИЕВ – В Государственную думу России внесены законопроекты, которые предусматривают до десяти лет лишения свободы за попытки отчуждения территории государства, или административные штрафы – за призывы к таким действиям.

Как сообщает Интернет-сайт Госдумы России 15 июля, данные законопроекты внес председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Павел Крашенинников напомнил, что 14 июля Государственная дума приняла в первом чтении пакетный законопроект, уточняющий понятие экстремистской деятельности, к которой действующее законодательство относит нарушение целостности Российской Федерации.

«Законопроектом указывается, что к экстремизму относится в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Таким образом, терминология Закона «О противодействии экстремистской деятельности» будет приведена в соответствие с обновленной конституцией», – отмечается в сообщении.

Повышенные размеры штрафов в законопроектах предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети Интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по государственному строительству и законодательству.

Для граждан штраф составит от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей, для должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, для юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, отмечает ТАСС.

Уголовный кодекс также дополняется новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В ней предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет за отчуждение части территории России.

Вплоть до экстрадиции

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин 14 июля высказался по поводу «наказания за призывы о Крыме» для украинских политиков.

«Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Мы сможем потребовать экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены. Поэтому многие горячие головы, возможно, остудят после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается», – заявил председатель Госдумы Россия во время обсуждения законопроекта о защите территориальной целостности.

Сайт Крым.Реалии сообщает слова Вячеслава Володина, который отметил, что «для американских политиков тоже появляется ответственность», за заявления о Крыме.

«В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда», – сказал спикер Госдумы.

Напомним, что 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Проект Крым.Реалии отмечает, что ни Украина, ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года объявил о «присоединении» Крыма к России.

Мотивация и наказание

Политолог Андрей Окара считает, что у российских законодателей была мотивация принимать подобные изменения в конституцию.

«Мотивированы они тем, что если они примут в конституцию и в другие нормативные акты ответственность за призыв к отчуждению российской территории, то это каким-то образом позволит создать страх в этой сфере и создать какие-то уголовные дела по поводу Крыма. Причем в этом законе есть очень важный нюанс о демаркации, делимитации и редемаркации границ», – говорит Андрей Окара корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что данные изменения к российскому Основному закону можно также рассматривать через призму уточнения границ, например, на Дальнем Востоке.

«В отношении того, что произошло недавно на Амуре, благодаря процедуре редемаркации, граница в некоторых местах была уточнена в пользу Китая – и, если два берега Амура были когда-то российскими, теперь один берег – китайский и Китай, по данным в прессе и соцсетях, выкачивает эту речку, и она обмелела», – подчеркивает Андрей Окара.

Политолог также утверждает, что важным моментом является законодательное понимание «точности» установленных знаков на государственной границе.

«Это очень важно, мы помним, российско-украинское напряжение началось еще в 2003 году, когда был вопрос вокруг косы Тузла, где была граница на карте, и на местности. Ситуация в Керченском проливе накалялась до возможного силового противостояния, стороны спорили в том числе и о географическом объекте – остров ли «коса Тузла» или это коса Тузла», – подчеркивает Андрей Окара.

По его словам, те, кто не признает российский статус Крыма, могут апеллировать к существующей конституции России.

«Конституция РФ так сконструирована, что часть первую нельзя изменить. И пока в ней есть статья 15 пункт 4, который говорит, что если расходятся норма внутреннего законодательства и международного договора, то действует норма международного договора, в том числе и договоров, которые Россия заключала в отношении признания территориальной целостности Украины. Эти все договоры в соответствии со статьей 15 пункт 4 являются приоритетными по отношению к внутреннему законодательству», – считает Андрей Окара.

Украина будет бороться за Крым

Политолог-международник Антон Кучухидзе отмечает, что российские изменения в конституцию, касающиеся Крыма, никак не повлияют на украинский процесс борьбы за полуостров.

«Нынешняя внешнеполитическая команда ищет пути, как активизировать прогресс не только по переговорам по Донбассу, но и по Крыму. Этот вопрос плотно поднимается во внешней политике Украины и российские изменения никак не отразятся на Украине. Наша страна и дальше будет бороться за Крым в рамках международного права и дипломатии. Вспомните Крымскую декларацию Майка Помпео, резолюцию Генассамблеи ООН в марте 2014 года о непризнании аннексии – нас весь мир в этом поддерживает», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что правки к конституции и ответственность за непризнание, например, аннексии Крыма, следует рассматривать, как часть внутриполитического российского контекста.

«Это пропаганда, суть которой в том, чтобы показать и поддерживать имидж нынешнего главы государства, как “собирателя земель русских”. С позиции международного права эти российские изменения ни на что не влияют. Есть устав ООН, где прописан принцип о нерушимости границ. Любая незаконная аннексия – это нарушение международного права и это не только с позиции нарушения устава ООН, но и с позиции международно признанных границ Украины», – отмечает Антон Кучухидзе.

Пограничные споры у России, напоминает политолог, не только с Украиной, но и с Китаем и Японией.

«Япония никогда не откажется от своего права на Южные Курилы, идет дискуссия с Китаем в отношении границ. Что касается Украины, то вспомним Парижский саммит нормандской четверки в декабре 2019 года, где президент Зеленский сказал во время итоговой пресс-конференции, что Крым – это Украина, на что российский лидер аккуратно отреагировал, что есть разные позиции у России и Украины», – подчеркивает Антон Кучухидзе.