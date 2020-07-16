 

«Нам революций уже хватило»

16.07.2020, 1:18, Разное

Спикер Заксобрания Петербурга предложил участникам акций против поправок в Конституцию «искать другую страну».

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что принятие поправок в Конституцию — «самое важное, что мы делали за последние 25 лет», а протестующим против изменения Основого закона следует «искать другую страну». Об этом пишет ЗакС.ру.

«Слава богу, что упомянули понятие бога в Конституции. Слава богу, что сказали вслух, что брак — это союз мужчины и женщины. Слава богу. Это замечательно, что сказали. Не родитель 1 и родитель 2, а союз мужчины и женщины», — сказал спикер, выступая перед коллегами на последнем заседании парламентского года.

По его мнению, те, кто собирали подписи против поправок, из белого делают черное, а «людей делают дураками». «Для революций, для выступлений, для вот этих акций надо искать другую страну. <…> Нам революций уже хватило», — сказал он.

Поправки в Конституцию, в том числе и об «обнулении» президентских сроков, вступили в силу 4 июля после подписания указа Владимиром Путиным. По данным ЦИК, за их внесение во время голосования высказались 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

Источник: Новая газета



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