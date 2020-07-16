Счетная палата указала на слишком высокие зарплаты в Фонде защиты прав дольщиков

16.07.2020, 1:16, Новости дня

Высокие зарплаты в Фонде защиты прав дольщиков не подкреплены значимыми результатами, сообщила Счетная палата России.

СП указала на «многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по РФ и Москве». При этом «уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами», передает РИА «Новости».

Счетная палата считает «весьма скромными» результаты «деятельности фонда как института развития». Отмечается, что за три года построено «чуть более 3 тыс. жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1300 обманутым дольщикам».

Аудитор СП Светлана Орлова сообщила, что ведомство рекомендует правительству провести совместно с регионами инвентаризацию обманутых дольщиков, так как нет достоверной информации об их количестве.

Она пояснила, что в связи с «изменениями в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан». В июле 2019 года «в нем числились порядка 48 тыс. человек». Как считают специалисты, «общее количество сейчас составляет от 180–200 тысяч».

Говоря о проблемных объектах, она отметила, что наиболее сложная ситуация складывается в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

Орлова подчеркнула, что существуют «риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков» из-за «снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков».

Фонд защиты прав дольщиков в начале 2020 года сообщал, что на достройку более 3 тыс. домов требуется 686 млрд рублей. В банке «Дом.РФ» подсчитали, что только из федерального бюджета в 2020–2024 годах потребуется около 722 млрд. Законом о бюджете фонду в 2020 году выделяется только 3 млрд рублей, в 2021–2022 годах ассигнований не запланировано. В регионах средства на достройку проблемных объектов в размере около 40 млрд рублей предусмотрены только в 31 субъекте.

Подчеркивается, что «отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения коронавируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки».

Напомним, с 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила долевого строительства.