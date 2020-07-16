В Петербурге собирают подписи с требованием отменить поправки в Конституцию

16.07.2020, 0:40, Новости дня

Митинг протеста против внесения поправок в Конституцию РФ, и главным образом – против предоставления Владимиру Путину права баллотироваться на пост президента страны еще дважды – оргкомитет общественного движения «НЕТ!» планировал провести 15 июля.

В Санкт-Петербурге организаторы митинга протеста подали заявку в городскую администрацию 3 июля, указав три возможных площадки. Во всех этих местах – на Пионерской площади, на площади Ленина и на площадке перед театром «Балтийский дом» – подобные акции проходили неоднократно.

На митинге 15 июля главными лозунгами должны были стать отмена результатов голосования по поправкам в Конституцию и требование отставки главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Однако, Смольный отказался согласовать митинг на всех указанных площадках, заявив, что заявка была отправлена слишком поздно. И тогда инициаторы акции решили изменить ее формат – организовать на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам. При этом отмечалось, что желающие подписаться под этим документом обязаны будут соблюдать социальную дистанцию.

«Обнуление сроков Путина состоялось, и жить в России стало только хуже. Первыми под удар попали те, кто открыто выступает против авторитарной власти – журналисты и правозащитники», – отмечали в своем обращении члены оргкомитета кампании «НЕТ!». В качестве примеров приводились суды над журналисткой Светланой Прокопьевой и над историком Юрием Дмитриевым, арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обыски у гражданских активистов в разных городах страны.

«Если это произошло всего за неделю – что же ждет всех нас и Россию дальше? Именно поэтому продолжать кампанию «НЕТ!» и бороться с узурпацией власти с каждым днем становится все важнее – иначе вслед за сроками Путина они обнулят и права человека, и все надежды на достойную, обеспеченную жизнь для простых людей», – говорилось далее в обращении.

«У людей появилось желание последовать примеру Дальнего Востока»

К назначенному времени на Малой Садовой улице стали собираться те, кто решил поставить свою подпись под обращением в суд. Для того, чтобы их не путали с прохожими, многие из них держали в руках или наклеивали на одежку стикеры с символикой общественной кампании «НЕТ!».

Наряды полиции выискивали одиночных пикетчиков, которые в ожидании начала акции демонстрировали окружающим самодельные плакаты. В частности, гражданские активисты выражали поддержку участникам массовых митингов в Хабаровске и в Беларуси. А также резко отрицательно отзывались о поправке, гарантирующей Путину переизбрание еще на два шестилетних срока.

Наконец, в 19 часов начался сбор подписей. Самой первой оказалась двадцатилетняя Кристина Ромирас. В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» девушка сказала: «Я всегда была против поправок в Конституцию, против “обнуления президента”. Я считаю, что пора ему сойти с трона, потому что после двадцати лет его правления новый срок, если он будет оставаться президентом, приведет нас только к краху».

Кристина также отметила, что на активность петербуржцев оказали влияние акции хабаровчан: «У нас увидели, как Дальний Восток восстал против беспредела, и у людей появилось желание последовать их примеру».

«Полиция с народом!»

Среди откликнувшихся на призыв оргкомитета акции было очень много молодых людей. Впрочем, были в очереди и те, кого принято относить к «среднему возрасту», а также те, кто, по мнению провластных комментаторов, составляет «ядерную группу поддержки действующей власти» – пенсионеры. И, судя по разговорам, они были настроены не менее радикально, чем поколение «миллениалов».

Корреспондент «Голоса Америки» подошла к мужчине, у которого на лацкане пиджака был значок с эмблемой крымских татар – тарак-тамга.

Мужчина представился, как Ишреф Ильяс Исфиньяр-оглу и сказал: «Мой народ несогласен с этими поправками. Нас прессуют и в Крыму, и, практически, везде. Изыскивают разные возможности, чтобы подкинуть какию-нибудь литературу, чтобы потом обвинить в экстремизме и терроризме, арестовать. А затем люди пропадают без вести. Мы, естественно, против этого. А здесь – мирный протест, без оружия. Мы выражаем свое несогласие с политикой российской власти».

В нескольких шагах от места сбора подписей один из пикетчиков поднял над головой плакат с надписью «Нет узурпации власти!». К нему подошли двое молодых полицейских и попросили объяснить смысл плаката. Мужчина стал объяснять преимущества сменяемости власти, конкурентных прозрачных выборов, защиты права собственности, уважения к правам и свободам человека. Сотрудники полиции слушали его с интересом, задали несколько уточняющих вопросов, а затем поставили свои подписи под коллективным иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам. Окружающие встретили этот шаг громкими аплодисментами и возгласами «Полиция с народом!».

Среди заявителей акции был и депутат Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

В кратком комментарии для Русской службы «Голоса Америки» он подчеркнул, что считает сбор подписей не только символическим жестом, но и практическим действием. «Я считаю, что надо все это обжаловать в судебном порядке и добаваться законного и справедливого решения, Чем больше людей подпишется в поддержку этой инициативы, тем больше шансов, что такое решение будет принято. Может быть, не завтра и даже не послезавтра. Но когда-нибудь оно обязательно будет принято, и эти безумные незаконные поправки будут отменены. Конечно, хотелось бы, чтобы поскорее», – подчеркнул Борис Вишневский.

Очередь желающих поставить свою подпись, растянулась от угла Невского и Малой Садовой улицы более чем на километр. Чтобы ускорить процесс, члены инициативной группы организовали еще несколько точек сбора. Через два часа после начала акции было собрано более 1 300 подписей, и в срочном порядке было заказано еще три сотни подписных листов. Люди продолжали терепеливо ждать, аккуратно располагаясь вдоль края тротуара. Проезжавшие по Невскому проспекту машины сигналили в знак поддержки стоявших в очереди, а в ответ им неслись свист и аплодисменты.

На момент написания этой статьи, организаторы отчитались о собранных 3000 подписей горожан.