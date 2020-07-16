Мнение: Митинг “в поддержку армии” в Баку

16.07.2020, 0:30, Разное

Вчерашний митинг в Баку с требованиями провести мобилизацию, объявить войну Армении, отвоевать обратно Нагорный Карабах и отменить коронавирусные ограничения. Мероприятия переросли в захват парламента. В конечном итоге полиции удалось разогнать протестующих и выгнать их из парламента. Сегодня обстановка в Баку была спокойной и контролируемой властями.

Несмотря на кипевшие страсти и продолжавшуюся стрельбу, сегодня ситуация на линии фронта несколько подуспокоилась.

Армяне заявляют, что ситуация на границе относительно спокойная. Если не произойдет каких-то экссцесов, то все останется в пределах стандартной эскалации, которые происходят с частотой в 1-2 года, после чего сменяются периодами относительного спокойствиями с эпизодическим рычанием сторон друг на друга и угрозами "когда-нибудь решить вопрос". В принципе лучше уж так, чем очередной бессмысленный замес в горах с подсчетом потерь. Сам конфликт на текущем этапе выглядит нерешаемым. Ни военными, ни дипломатическими средствами.