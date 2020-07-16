 

Подмосковье перешло к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

16.07.2020, 0:30, Новости дня

С 16 июля в Подмосковье начинается очередной этап снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, сообщили власти региона.

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым в парках культуры и отдыха отменяют масочный режим. Кроме того, рестораны и кафе вернутся к «работе в полном объеме».

При этом в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и «иных общественных зданиях» масочно-перчаточный режим сохраняется, передает ТАСС.

Напомним, названы регионы с наименьшим приростом случаев коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Московская биржа открылась снижением

25.06 / France 24 – «железная леди» Парижа вновь принимает гостей

12.05 / В Совфеде разработали план поддержки ОПК

15.07 / Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 получил обновленную специальную версию

09.06 / Офис президента: Впервые к диалогу на площадке ТКГ привлечены представители временно оккупированных территорий Донбасса

15.06 / В Кремле ответили на вопрос о возможном обмене Уилана

12.07 / N-TV – немецкие студенты попросили правительство Германии помочь им остаться в США

17.05 / “Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа”. Зеленский почтил память жертв политических репрессий

16.05 / Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киевской, Черновицкой областях и в Киеве

24.05 / Голый москвич облил прохожего краской и спрятался в цистерну с водой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска