 

Подмосковье перешло к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

16.07.2020, 0:30, Новости дня

С 16 июля в Подмосковье начинается очередной этап снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, сообщили власти региона.

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым в парках культуры и отдыха отменяют масочный режим. Кроме того, рестораны и кафе вернутся к «работе в полном объеме».

При этом в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и «иных общественных зданиях» масочно-перчаточный режим сохраняется, передает ТАСС.

Напомним, названы регионы с наименьшим приростом случаев коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Счетная палата указала на риски в росте экспорта молочки из России

06.07 / WhatsApp приостановит обработку запросов о пользовательских данных в Гонконге

17.05 / Коломойский и не только. Сытник рассказал, какие олигархи хотят его отставки

30.05 / CNN – «бессмысленный шаг» — выход Трампа из ВОЗ помешает миру эффективно бороться с пандемией

20.06 / Волонтеры Победы по всему миру привели в порядок воинские захоронения

22.05 / В Петропавловске-Камчатском – вспышка коронавируса на станции скорой помощи

23.06 / Китай предложил РФ и Индии открыть «зеленые коридоры»

25.06 / “Реакция негативная, но считаю инцидент исчерпанным”. Политик из Николаева Домбровская отреагировала на высказывания Корниенко

31.05 / Российские врачи на камеру заявили, что забирали раненых военных с территории Украины, но им за это не заплатили

24.05 / СК возбудил более 300 уголовных дел против украинских силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска