Подмосковье перешло к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

16.07.2020, 0:30, Новости дня

С 16 июля в Подмосковье начинается очередной этап снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, сообщили власти региона.

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым в парках культуры и отдыха отменяют масочный режим. Кроме того, рестораны и кафе вернутся к «работе в полном объеме».

При этом в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и «иных общественных зданиях» масочно-перчаточный режим сохраняется, передает ТАСС.

Напомним, названы регионы с наименьшим приростом случаев коронавируса.