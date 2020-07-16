 

Помпео назвал «историю» о «сговоре» РФ с талибами неточной

16.07.2020, 0:08, Новости дня

Глава Госдепа Майкл Помпео прокомментировал утверждения СМИ о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с боевиками запрещенного в РФ афганского движения «Талибан».

Он заверил, что власти США принимают все необходимые меры для предотвращения возможных угроз американским военным, передает ТАСС.

«История, о которой сообщалось, не точно отражает сведения, которые мы на самом деле получали», – сообщил он, выразив уверенность, что Белый дом «должным образом расценил» ее.

Помпео сообщил, что Вашингтон предупредил «нужных людей» о «разнообразных угрозах, которые может представлять не только Россия, но и другие».

США «уделяют внимание опасности, которая может исходить от всех, кто мог бы угрожать» американским силам в Афганистане.



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