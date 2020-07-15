Депутат Киевского облсовета показал фото задержанных по подозрению в убийстве СБУшника
15.07.2020, 23:35, Новости дня
Задержаны все подозреваемые в убийстве полковника Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом 15 июля сообщил депутат Киевского областного совета, член фракции “Солидарность” Иван Ступак.
“Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы: кровоизлияние в мозг вследствие удара тупым предметом”, – заявил он.
Ступак сопроводил публикацию фотографиями, по его словам, с задержанными по подозрению в убийстве Закладного.
Задержаны все, кто убил следователя СБУ Романа ЗакладногоПредварительные результаты СМЭ: кровоизлияние в мозг в следствие удара тупым предметом.А вот и эти пассажиры: 🤬👇
Posted by Ivan Stupak on Kolmapäev, 15. juuli 2020
Официально о задержании подозреваемых полиция пока не информировала.
Тело Закладного было обнаружено минувшей ночью на улице Иорданской в Киеве. По данным “Обозревателя”, на голове мужчины, за правым ухом, была ссадина. Издание от своих источников получило первые выводы судмедэкспертизы, в которых сказано, что мужчине нанесли удар по голове, который привел к кровоизлиянию.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
По информации агентства УНН, Закладный занимался делами, связанными с государственной изменой и событиями на востоке Украины.
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