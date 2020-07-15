Депутат Киевского облсовета показал фото задержанных по подозрению в убийстве СБУшника

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15.07.2020, 23:35, Новости дня

Задержаны все подозреваемые в убийстве полковника Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом 15 июля сообщил депутат Киевского областного совета, член фракции “Солидарность” Иван Ступак.

“Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы: кровоизлияние в мозг вследствие удара тупым предметом”, – заявил он.

Ступак сопроводил публикацию фотографиями, по его словам, с задержанными по подозрению в убийстве Закладного.

Задержаны все, кто убил следователя СБУ Романа ЗакладногоПредварительные результаты СМЭ: кровоизлияние в мозг в следствие удара тупым предметом.А вот и эти пассажиры: 🤬👇

Posted by Ivan Stupak on Kolmapäev, 15. juuli 2020

Официально о задержании подозреваемых полиция пока не информировала. 

Тело Закладного было обнаружено минувшей ночью на улице Иорданской в Киеве. По данным “Обозревателя”, на голове мужчины, за правым ухом, была ссадина. Издание от своих источников получило первые выводы судмедэкспертизы, в которых сказано, что мужчине нанесли удар по голове, который привел к кровоизлиянию.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). 

По информации агентства УНН, Закладный занимался делами, связанными с государственной изменой и событиями на востоке Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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