 

США ввели новые санкции в отношении партнеров Евгения Пригожина

15.07.2020, 23:35, Новости дня

Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, которые позволили Евгению Пригожину, входящему в окружение президента России Владимира Путина, избежать американских санкций. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов, которое было опубликовано в среду.

В санкционном списке оказались трое человек и пять организаций, зарегистрированных, в том числе, в Судане, Гонконге и Таиланде. Все они связаны с Евгением Пригожиным – российским бизнесменом, который был обвинен спецпрокурором Робертом Мюллером в поддержке предполагаемых попыток России повлиять на выборы в США с использованием кампаний в социальных сетях.

Минфин обвиняет людей и компании, внесенные сегодня в «черный список», в содействии международным операциям, проводимым Пригожиным, попытках подавления и дискредитации людей, стремящихся к проведению демократических реформ в Судане, а также в оказании помощи российскому бизнесмену, который оказался под американскими санкциями.

«Евгений Пригожин и сеть его [партнеров] используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру», – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Пригожина, в том числе в связи с российской оккупацией Крыма и попыткой вмешательства в американские выборы в 2018 и 2016 годах.

В результате сегодняшних действий Минфина были заморожены все находящиеся в американской юрисдикции активы физических и юридических лиц, оказывавших помощь Пригожину. Кроме того, гражданам США запрещается вести бизнес с данными лицами и компаниями.

В санкционном списке оказалась российская компания M Invest, контролируемая Пригожиным. Эта компания служила прикрытием для действий российского Министерства обороны и отвечала за разработку планов действий экс-президента Судана Омара аль-Башира для подавления протестов, участники которых настаивают на демократических реформах в Судане.

Санкции также введены в отношении Meroe Gold, дочерней компании M Invest, генерального директора M Invest Андрея Манделя и Михаила Потепкина, регионального директора обеих компаний в Судане.

В список также внесли компании, зарегистрированные в Таиланде и Гонконге — Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited. Эти компании обвиняются в совершении более 100 транзакций на сумму более 7,5 миллионов долларов, которые были отправлены компаниям, контролируемым Пригожиным, в период между 2018 и 2019 годами.

Госсекретарь Майк Помпео выпустил заявление в связи с сегодняшними санкциями Минфина.

«Пригожин финансирует Агентство интернет-исследований – российскую фабрику троллей, которая пыталась вмешаться в выборы в США, а также ЧВК Вагнер, которая с санкции Министерства обороны России расширяет российское влияние за рубежом», – говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Роль Пригожина в Судане подчеркивает взаимосвязь между военными операциями, которые Россия проводит в целях поддержки и сохранения авторитарных режимов, таких как режим бывшего президента Судана Омара аль-Башира, и эксплуатации природных ресурсов. Сегодняшние действия ограничивают попытки Пригожина и его сторонников разжечь беспорядки или сорвать демократические реформы в Судане», – подчеркнул Майк Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Черногория стала первым свободным от коронавируса государством в Европе

20.05 / Эпидемия коронавируса провоцирует рост безработицы и бедности 

24.06 / ВОЗ о вакцине от коронавируса

29.05 / Пилот объяснил значение перехвата бомбардировщиков США над Черным морем

27.05 / Названы сроки поставок в войска новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

17.05 / Врачи устроили “коридор позора” Софи Вильмес

22.06 / Украина рассекретила часть документов об аварии на Чернобыльской АЭС

18.05 / Глава ФРС спрогнозировал обвал ВВП США на 20%

10.06 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

06.07 / Крупное ДТП в Турции: 1 погибший, 17 пострадавших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска