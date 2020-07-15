 

Президент Азербайджана оценил необходимость мобилизации

15.07.2020, 23:30, Новости дня

У Азербайджана нет необходимости проводить мобилизацию, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Он заверил, что власти Азербайджана делают для армии все необходимое. Руководство страны, по его словам, «знает, что надо делать, когда делать, какая нужна живая сила для решения тех или иных вопросов», передает ТАСС со ссылкой на AzTV.

Алиев призвал избегать популизма. Он сообщил о необходимости «положить конец звучащим на площадях призывам «пойти сражаться в Карабахе», даже если это продиктовано хорошими намерениями». Президент подчеркнул, что не следует строить из себя уличных героев, а также указал, что служба в армии требует специальной подготовки и навыков.

Напомним, в Баку прошел митинг с требованием начать войну за Карабах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского конфликта.



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