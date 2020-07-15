Мнение: Как историк стал убийцей…

15.07.2020, 23:10, Разное

Олег Соколов, тот самый доцент-убийца и поклонник Наполеона, оказывается, убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, из-за «психотравмирующего воздействия» некоего Евгения Понасенкова.

– С начала 2018 года Понасенков и его преступная группа организовали травлю – заявил Соколов в Октябрьском суде Петербурга.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым, которого ранее неоднократно обвиняли в лженаучной деятельности, начался в 2018 году. Понасенков упрекнул Соколова в плагиате концепций из его монографии «Первая научная история войны 1812 года». Тот в ответ говорил о вторичности работ Понасенкова и подлогах при публикации и выиграл у Понасенкова два суда о защите чести. В общем, историки спорили, кто больше прав… А вон как оно обернулось…

Интересно, Соколов сам придумал эту версию защиты? Или адвокаты подсказали?

И как обстоятельство «травли Соколова» может отразиться на приговоре?

Хотя, версия, конечно, очень странная. Если бы тебя травили, а ты пошел и утопился или повесился, тогда да, тот, кто травил, должен быть наказан по всей строгости закона за доведение до самоубийства. Но если травят тебя, а ты убиваешь ни в чем не повинного человека, это, по-моему, не может быть смягчающим вину обстоятельством. Скорей, даже наоборот….

На снимках: Убийца Соколов и жертва Ещенко на балу. И убийца в роли Наполеона. Фотографии отсюда.