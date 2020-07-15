 

Историк Соколов заявил , что убил аспирантку из-за «психотравмирующего воздействия» Понасенкова

15.07.2020, 23:08, Разное

Бывший доцент СПбГУ и автор монографий о Наполеоне Олег Соколов в суде заявил, что до убийства своей подруги, 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко в ноябре прошлого года его довел научный оппонент и литератор Евгений Понасенков. Выступление историка в Октябрьском суде Петербурга приводит «Фонтанка».

«Было сказано о каком-то зверском избиении [Ещенко в 2018 году], —сказал Соколов в ходе допроса научного руководителя Ещенко. — Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами как часть психотравмирующего воздействия, которое с начала 2018 года обрушилось на меня и на Анастасию, То, которое послужило причиной всех этих страшных событий. Потому что с начала 2018 года Понасенков и его преступная группа организовали травлю».

После этого Соколов перечислил истории о взломе его почтовых ящиков и оскорбительных надписях в своем подъезде. На предыдущих заседаниях  он уже просил зачитать «угрожающее послание» от Понасенкова за 2018 год, а в материалах дела также упоминалось, что за несколько дней до убийства Соколов обсуждал с адвокатом одну из гражданских тяжб с Понасенковым, а вскоре после расчленения девушки гуглил «Соколов Понасенков».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Заляг на дно и не пиши, сученыш». Человек-мем Евгений Понасенков издал книгу о войне 1812 года. Ее критикам взламывают почту и угрожают расправой

Защита историка на предыдущих заседаниях также настаивала на том, что сама Ещенко последний год регулярно «оскорбляла» его. Для этого его адвокат зачитывал в суде смс от девушки, сам восстанавливая для судьи замененные на звездочки нецензурные слова. В середине июня СМИ также публиковали видео «последней ссоры» пары из материалов дела, где Ещенко кричит историку, что «ненавидит» и «не любит его больше».

Конфликт между Соколовым и Понасенковым, которого ранее неоднократно обвиняли в лженаучной деятельности, начался в 2018 году. Понасенков упрекнул Соколова в плагиате концепций из его монографии «Первая научная история войны 1812 года». Тот в ответ говорил о вторичности работ Понасенкова и подлогах при публикации и выиграл у Понасенкова два суда о защите чести.

Как писала «Новая газета» еще до убийства Ещенко, после этого угрозы, кроме Соколова, получали и другие представители академической исторической науки, публично критиковавшие Понасенкова и обнаружившие покупку им хвалебных комментариев своих работ. Сам Понасенков причастность к травле отрицал и называл угрозы незначительными.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Умерла актриса из фильма “А зори здесь тихие”

12.06 / Елена Беркова потеряла ребёнка после разрыва с шестым мужем Александром Путинцевым

05.06 / Изуродованная пластикой звезда “Твин Пикс” Лара Флинн Бойл впервые за долгое время попалась папарацци

26.05 / Месть экс-супруга за измену с Жигуновым: Суд арестовал имущество «копии Заворотнюк»

10.06 / Лариса Гузеева набросилась на жениха «Давай поженимся!» из-за его симпатии к Алексею Панину

23.05 / Такого никто не видел: редкое фото Зудиной стало достоянием общественности

09.06 / Американские ученые рассказали о довольно неожиданной причине рака груди

16.05 / Зачем Путину доложили о лечении тяжелобольной Заворотнюк

30.05 / Новый имидж и неформальный образ: Дмитрий Песков и Татьяна Навка впервые появились вместе на публике после выздоровления от коронавируса

09.05 / Войны памяти вместо памяти о войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска