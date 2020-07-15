NYTimes – под давлением критики администрация Трампа отменила визовые ограничения для иностранных студентов

15.07.2020, 22:55, Новости дня

Администрация Дональда Трампа решила отменить своё решение по аннулированию виз иностранных студентов, пишет The New York Times. Как отмечает издание, это произошло после того, как решение властей подверглось массовой критике со стороны университетов, штатов и крупных корпораций.



Reuters

Администрация Дональда Трампа резко изменила свою иммиграционную политику и отказалась от аннулирования виз иностранных студентов из ВУЗов, которые в ближайшем семестре будут проводить только онлайн-занятия, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, такая мера могла бы привести к депортации из США ряда иностранных студентов: их потеря обернулась бы для американских университетов миллионными убытками, а также подорвала бы возможность американских компаний по найму высококвалифицированных работников. Как отмечает издание, Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт уже успели подать иски против решения правительства о визах для студентов.

Впрочем, судебный процесс не успел начаться, поскольку администрация президента США отменила своё решение. Как пишет The New York Times, обычно в США действует правило, обязывающее иностранных студентов лично посещать большую часть своих курсов, однако оно было временно отменено, после того, как 13 марта Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения.

Согласно данным The New York Times, каждый год в американские университеты поступает около 1 млн. иностранных студентов, что приносит экономике США ежегодный доход в размере $41 млрд. Кроме того, иностранные студенты обеспечивают дополнительные 458 тыс рабочих мест.

Как отмечает издание, изначальное решение правительства об отмене виз попало под мощное давление со стороны общества. Представители университетов 20 штатов, а также крупных корпораций, осудили меры администрации Трампа.

Планировавшиеся меры в отношении иностранных студентов были лишь одними из множества мер, предпринятых Дональдом Трампом для продвижения своей иммиграционной повестки, пишет The New York Times. Издание отмечает, что Трамп использует пандемию как оправдание ужесточения миграционной политики: США прекратили лотерею розыгрыша гринкарты, закрыли юго-западную границу для туристов, а также заблокировали въезд для тысяч людей с рабочей визой. Представители университетов считают, что отменённое решение Трампа о визовых ограничениях для иностранных студентов также имело политический подтекст, поскольку таким образом президент пытался подтолкнуть университеты к уходу от онлайн-обучения.

«Это важная победа. Решение правительства могло бы внести хаос во всё американское высшее образование. Я слышал от множества иностранных студентов о том, что аннулирование виз поставило бы их в положение серьёзного риска. Эти студенты теперь могут вздохнуть спокойно и сосредоточиться на своём образовании», — приводит издание слова президента Гарвардского университета Лоуренса Бэкоу.