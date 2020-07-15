Мнение: Белое пальто

15.07.2020, 22:40, Разное

Это похоже на тенденцию, когда один за другим шеф-редакторы крупных российских медиа увольняются после обвинений в домогательствах к женщинам.

И если вы думаете, что они пострадали от вздорных баб, нет.

Виной всему – их белое пальто, в котором они всю дорогу обличали мужчин-сексистов.

Все вместе когда-то обрушились на депутата, который приставал к журналисткам.

Каждый редактор считал своим долгом высказать свое гневное фу.

Лицемерно гневное, будто сами они никогда не приставали к женщинам.

Сейчас очередной шеф-редактор стоит на коленях и прилюдно раскаивается, а его обличают другие редакторы.

Придет время, их тоже поймают на какой-то пьяной шалости, придется и им рвать рубаху на груди.

Мы часто обсуждаем корону и ЗВ, а вот белому пальто (БП) уделяли мало внимания.

А это ведь очень коварная штука, которая способна скормить вас с потрохами.

Белое пальто может иметь разный крой, но всегда имеет две стороны: лицевую часть и подкладку.

Лицевая часть белого пальто – стремление выглядеть белым и пушистым.

Кажется, что так ты получишь больше поддержки, одобрения, а значит и безопасности.

Подкладка белого пальто – стремление к власти.

Просто так объявить всем, что вы претендуете на лидерство, страшно.

Разозлятся и откусят башку.

А вот сделать вид, что вы – защитник слабых, что агрессия ваша – ради борьбы за права униженных и оскорбленных, а амбиции ваши связаны не с наживой, а с со справедливостью, выглядит куда безопасней.

Поэтому белое пальто люди используют, когда хотят отхватить кусок, прикрывшись чем-то.

Как эксгибиционист бежит в парк трусцой, пряча под плащом то, чем он рассчитывает пугать детей и женщин, так человек в белом пальто – заворачивает в речи о чистоте свои грязные помыслы.

И вот что самое главное в теме о белом пальто.

Сами по себе его помыслы – не грязные. Нет ничего грязного в том, что он хочет наживы. Все хотят наживы. Не любой ценой, но почему бы и не хотеть стать богаче, а не бедней. Хуже было бы наоборот. Нет ничего грязного в том, что он хочет власти. Все хотят. В той мере, в какой имеют силы и желание нести ответственность, но власть открывает возможности, поэтому будь человек полон сил, он хочет власти для реализации своего потенциала и расширения своих возможностей. Все хотят одобрения, внимания, любви, и нет ничего грязного в человеческих амбициях. И похоть не грязна сама по себе, это полезная вещь.

Только лицемерие объявляет это все грязным, только белое пальто.

Человек в белом пальто сам называет грязными все нормальные человеческие порывы, связанные с борьбой за территорию. Вместо того, чтобы лояльно относиться к этому, включая и территориальную агрессию, и сексуальные амбиции, и стремление к власти, человек в белом пальто называет это грязным и громко обличает.

Он называет грязью то, что является почвой для роста.

И тем самым он лишает себя опоры. Теперь каждый легко может сделать ему подножку.

Понимаете, как белое пальто сливает большую часть вашей территории?

Вы говорите: каждый, кто домогается к женщинам – грязная свинья.

Вы не просто говорите, вы боретесь за то, чтобы это стало всем очевидным, вы тратите на это энергию.

А по сути вы вкладываете энергию в том, чтобы вас считали грязной свиньей, ведь вы и сами домогаетесь к женщинам.

Домогаться к женщинам – нормально. Хорошо, если вы делаете это в границах, но само по себе это неплохо. И если бы вы сами не агитировали всех бороться с этим, вы всегда могли бы сказать: да, я такой, ну и что? И даже если бы вы перешли границы где-то, вы бы сказали: ну перешел. А лучше и вовсе промолчали бы, если до этого не кричали везде, что переходить границы – недопустимое преступление.

Теперь же, когда вы объявили всех подобных мужчин сексистами и призвали гнать их в шею отовсюду, вы должны тщательно следить за тем, чтобы не делать ничего подобного и даже ничего похожего на это. В противном случае вам придется гнать в шею себя самого.

Это та самая яма, которую вы роете другим, но попадаете в нее сами, поскольку ходите по тому же самому месту. Вы – обычный человек, живете в обычных обстоятельствах, у вас те же самые потребности, те же самые слабости и проблемы, поэтому рано или поздно вас ловят на том, что вы так гневно обличали. И вам приходится признать, что вы – та самая грязная свинья. Вы не можете сделать вид, что это вас никак не касается, поскольку сами боролись за то, чтобы это считалось преступлением.

Белое пальто плохо тем, что называет обычные вещи преступными, и тем, что не дает увидеть, сколько в вас тех же самых вещей, и даже хуже.

Поэтому в белом пальто вы сражаетесь против себя, создаете прецедент и основание, чтобы вас было удобно подловить и обвинить.

Вы вкладываете силы, чтобы помочь поймать себя на лжи и публично высмеять. И даже будучи пойманными, вы не соблюдаете правило – хранить молчание, вы начинаете длинно объясняться и оправдываться. Потому что белое пальто продолжает создавать видимость, что эта ужасная вещь вас не касается. А потом вы в слезах умоляете о прощении, потому что белое пальто заставляет вас думать, что вы страшный грешник, а не просто дурак.

Насколько проще вам было бы, если бы вы никогда не строили из себя праведника, а терпимо относились к таким историям.

Но это лишило бы вас права гневно обличать других, а за это право многие готовы отдать все.

Как приятно встать над грешниками и извергать огонь как Люцифер.

Извергайте, но тогда уж не подставляйтесь. Никогда не делайте ничего подобного и даже близко к этому не подходите. Держитесь вдали.

Обличаете с большой трибуны пьяного актера за рулем, не садитесь за руль под градусом и в других ситуациях не пейте много, а лучше вообще бросьте пить. И ездить за рулем тоже лучше бросьте, ведь риск аварии есть всегда. Вы призывали преступника распять, поэтому если вы станете участником ДТП, распять придется вас.

Обличаете кого-то за грубость и агрессивные высказывания в сети, сами теперь отвечайте всем только ласково и вежливо. Иначе ваше обличительство повернется против вас.

Обличаете чью-то распущенность, сами будьте безукоризненным семьянином, и никогда не посещайте тусовок, чтобы вас не застали в обнимку навеселе с кем-нибудь.

Белое пальто накладывает высоченные обязательства, вы должны ходить на цыпочках, если носите такое пальто.

Вы должны обходить все углы, чтобы не испачкаться, потому что на белом пальто любое пятнышко заметно издалека.

На носителей БП часто работает система самонаказания. Если вы так старались, что искренне поверили в недопустимость грехов, вы стали сами себе Инквизитором и найдете себе наказание за любую подобную оплошность.

Понимаете, как это работает? Особенно КСЖ должны знать.

Но даже если вы шарахаетесь от всего такого, вас все равно могут испачкать: оклеветать и опорочит, оболгать.

А вы, привыкнув заявлять о себе как о белом и пушистом, будете надломлены тем, что вас больше таким не считают.

Поэтому белое пальто лучше снять.

Если для снятия короны лучшая мантра "я обычный", для снятия белого пальто – "я плохой".

Только не нужно смаковать это и создавать видимость, что быть плохим – это хорошо. Это плохо.

Но и обычно тоже.

В вас есть что-то хорошее, но много и плохого. Наверняка вы жадные, часто трусливые, еще чаще несдержанные.

Не нужно на основании этого отстаивать права всех на жадность, трусость и несдержанность.

Надо признавать, что это плохо, что это необходимо сокращать, а лучше избавляться от этого.

Но пока это есть в вас и скорее всего в какой-то мере всегда будет.

И нет повода для гнева, если кто-то домогается к кому-то, пусть даже этот кто-то недоволен.

Неприятно это, но не смертельно.

Все почти такие.

И вы тоже, при опредленных обстоятельствах.

Вот тогда получится не носить белого пальто. И без этой дряни вы будете куда более неуязвимы.

Вам не нужно будет прятаться, метаться, а будучи застигнутым, падать на колени и жалобно скулить.

Понимаете, друзья, какая связь между неуязвимостью и хорошей привычкой никогда не трогать БП?