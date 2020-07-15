 

Комитет ВР внес изменения в законопроект про образование новых районов

15.07.2020, 22:32, Новости дня

Комитет Верховной Рады Украины 15 июля внес изменения в проект постановления  №3650 о создании и ликвидации районов. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин на своей странице в Facebook.

“Комитет завершил внеочередное и последнее заседание по постановления о создании и ликвидации районов”, – заявил Безгин.

По словам депутата поддержаны следующие изменения:

В Винницкой области образуется шестой район с центром в Жмеринке.
В Запорожской области Черниговскую общину отнесут к Бердянскому району.
В Ивано-Франковской области создан новый Верховинский район, а Борогодчаны отнесены к Франковскому району.
В Киевской области образовано дополнительный Вышгородский район.
В Одесской области Доброславську общину отнесли к Одесскому району.
В Харьковской области Нововодолажская община отнесена к Харьковскому району.
В Херсонской области образовано два дополнительные района.
В Хмельницкой области количество районов сокращено до трьох.
Корсунь-Шевченковскую общину отнесли к Черкасскому району.

Комітет завершив позачергове і останнє засідання щодо постанови про утворення та ліквідації районів. Підтримані наступні…

Posted by Vitalik Bezgin on Kolmapäev, 15. juuli 2020

Проект постановления о сокращении количества районов Кабмин утвердил в июне и в том же месяце подал его на рассмотрение парламента. Документ предусматривал создание в Украине 129 районов вместо существующих 490. 17 районов из 129 будут находиться на оккупированной территории Крыма и Донбасса. Например, вместо 20 районов в Хмельницкой области предлагают создать пять районов, а в Житомирской вместо 23 – четыре. С критикой проекта выступили оппозиционные фракции, в том числе “Европейская солидарность” и “Батьківщина”. Проект постановления был в повестке дня на сегодня, но заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил депутатам снять документ с рассмотрения.  

В Министерстве развития общин и территорий объснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – “огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти”.

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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