Зеленский внес в Раду кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

15.07.2020, 22:32, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления “Укргазбанка” Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.

Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля.

Предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключал, что вопрос будет вынесен в сессионный зал уже 16-го.

14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет “независимый технократ”.

По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ к 15 июля насчитывалось девять кандидатов, среди них и глава государственного “Укргазбанка” Шевченко. Он был первым, чью кандидатуру называли в качестве преемника Смолия сразу после его ухода.

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором будет рассмотрен проект постановления о назначении Шевченко на пост председателя НБУ, начнется 16 июля в 9.00.