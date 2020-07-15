 

Зеленский внес в Раду кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

15.07.2020, 22:32, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления “Укргазбанка” Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.

Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля.

Предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля. Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключал, что вопрос будет вынесен в сессионный зал уже 16-го.

14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет “независимый технократ”.

По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ к 15 июля насчитывалось девять кандидатов, среди них и глава государственного “Укргазбанка” Шевченко. Он был первым, чью кандидатуру называли в качестве преемника Смолия сразу после его ухода.

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором будет рассмотрен проект постановления о назначении Шевченко на пост председателя НБУ, начнется 16 июля в 9.00.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / На сотрудника RT напали во время протестов в Швеции

26.06 / “Суд” в Крыму оштрафовал жену крымского татарина за записку “Ты нужен мне, как воздух”

18.05 / Американцы стали отказываться от покупки китайских товаров

14.05 / Ляшко рассказал, когда возобновит работу общественный транспорт и откроются детсады

01.07 / Путин, Роухани и Эрдоган начали видеосаммит по Сирии

13.06 / В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

14.05 / Moody’s ухудшило прогноз продаж автомобилей в мире

09.07 / Пушков: Мою позицию о санкциях против артистов кардинально исказили

01.07 / Путин выразил соболезнования Рухани и сообщил о готовности приехать

25.05 / Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль: мы больше не считаем, что Америка — подходящий посредник в мирном процессе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска