Десятки людей задержаны в центре Москвы на акции «Нет вечному Путину»

15.07.2020, 22:30, Новости дня

В центре Москвы на Тверской улице сотрудники Росгвардии задержали десятки участников акции «Нет вечному Путину». Она была организована устроителями кампании против поправок к Конституции России.

Мероприятие началось в 19:00 на Пушкинской площади. На него пришло несколько сотен человек. Изначально организаторы акции подавали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.

В связи с этим заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирается прийти на площадь, что полиция всё равно может счесть встречу за несогласованный митинг и начать задержания.

Спустя два часа после начала акции часть её участников организовали стихийное шествие по примыкающей к Пушкинской площади Тверской улице. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Начались задержания. Очевидцы сообщают, что правоохранительные органы действовали предельно жёстко. Многие из задержанных жалуются на полученные травмы.

Издание «МБХ Медиа» сообщает, что ещё одна часть протестующих прошла шествием по Бульварному кольцу, скандируя «Москва выходи». Некоторые из активистов легли на проезжей части на Петровском бульваре и на время перекрыли движение.

Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходила в Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы. О задержаниях там пока не сообщалось.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

По результатам голосования, если верить официальным данным Центральной избирательной комиссии, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признаёт его результатов.

После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло «обнуление» президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получил ещё больше полномочий, чем сейчас.