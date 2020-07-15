Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Фаучи

15.07.2020, 22:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подверг критике своего советника Питера Наварро, заявив, что Наварро не следовало резко, и притом в письменной форме, высказываться о главном специалисте по борьбе с коронавирусом Энтони Фаучи, пользующемся широкой популярностью.

Напомним, что Наварро, советник президента по вопросам торговли, раскритиковал Фаучи в статье для издания USA Today.

«У доктора Энтони Фаучи – хорошие, заботливые манеры, когда он появляется на публике, но он неправ во всем, по поводу чего я ни контактировал с ним», – утверждал Наварро.

В среду, беседуя с журналистами перед тем, как отправиться в поездку в Атланту, Трамп дал понять, что, критикуя Фаучи, Наварро действовал на свой страх и риск.

«Он сделал заявление, представлявшее его самого. Он не должен был этого делать. Нет, у меня очень хорошие отношения с Энтони», – сказал Трамп.

«Мы все в одной команде», – подчеркнул президент.

Как заявил на днях глава аппарата Белого дома Марк Медоус, по его мнению, статья Наварро «неприемлема».

Между Трампом и Фаучи порой возникали трения, когда президент призывал к скорейшему открытию закрытых в условиях пандемии предприятий и учебных заведений, а Фаучи говорил о необходимости осторожности.