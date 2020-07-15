 

Мнение: Дацзыбао над зверофермой

15.07.2020, 22:23, Разное

“Современная Америка – это тоталитарный совок семьдесят девятого года с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессией на месте сексуальной репрессии и зарей социализма на месте зари социализма… разница в том, что в совок семьдесят девятого года можно было привезти джинсы из Америки, а сегодняшняя Америка – это такой совок, куда джинсы уже никто не привезет. Из того совка можно было уехать, а из этого – некуда. И “Голоса Америки” в нем тоже нет и не будет. Только три чуть разные “Правды”…
Дело не в идеалах, которые провозглашает американская культурная революция. Дело в том, что все эти идеалы – просто намалеванные на кумаче дацзыбао над строящейся зверофермой. Американцы этого не видят, потому что никогда в таком месте еще не жили. А нам это очевидно, потому что это наш национальный архитектурный стиль”.

Пелевина я никогда не любил, считал графоманом – но наткнулся на это, и должен признать, что написано хорошо. Это “Искусство легких касаний”, сборник вышел в том же Эксмо в августе 2019 года, на месяц раньше “Эмпатии”.

Источник: Размышления вольного социолога



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