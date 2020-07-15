ЦИК Беларуси опубликовал декларацию о доходах Лукашенко

15.07.2020, 22:05, Разное

У него не оказалось ни автомобилей, ни квартир.

Центризбирком Беларуси опубликовал декларацию о доходах действующего президента страны Александра Лукашенко. По документам, у кандидата нет ни квартир, ни машин, ни гаражей, ни даже акций, обращает внимание Tut.by.

Согласно декларации, Лукашенко за прошлый год заработал 117 068 белорусских рублей (около 3,4 млн российских рублей), а его супруга Галина Лукашенко, с которой он формально состоит в браке с 1975 года и в настоящий момент уже не живет, владеет двумя домами в Могилевской области, земельным участком в городе Шклове и 56 акциями местного маслодельного завода.

В ходе прошлой избирательной кампании Лукашенко также отчитывался о скромных доходах — за свой труд он тогда получал 4,5 тысячи долларов ежемесячно. Как и в этот раз, в прошлой декларации ничего не упоминалось об имуществе сыновей президента.

Выборы главы Беларуси состоятся уже 9 августа, но уже сейчас наиболее сильные соперники Лукашенко выбыли из гонки: арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико ЦИК отказался регистрировать якобы из-за нарушений в декларации, а Валерию Цепкало забраковали больше половины собранных подписей, необходимых для выдвижения.

Таким образом, за кресло президента, кроме Лукашенко, сейчас борются лидер партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и супруга известного YouTube-блогера Светлана Тихановская.

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