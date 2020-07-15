Может быть, не в камерах дело?

15.07.2020, 21:55, Разное

Федеральная служба исполнения наказаний вместе с госкорпорацией «Ростех» запросили у государства почти 6 миллиардов рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы и разработку собственной информационной системы для ФСИН. Авторы проекта прямо заявили, что это нужно не только для усиления охраны заключенных и снижения коррупции, но и для того, чтобы минимизировать «манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных».

«МБХ медиа» вместе с исполнительным директором «Руси сидящей» Ольгой Романовой объясняет, почему речь идет о недопущении утечек информации, о пытках в колонии и почему утечки прекратить все равно не удастся.

15 июля директор ФСИН Александр Калашников и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросили президента Владимира Путина выделить им 5,8 миллиардов рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщил «Коммерсантъ».

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, авторы проекта хотят создать государственную информационную систему ФСИН (ГИС ФСИН). «Ростех» должен выступить единственным поставщиком. Авторы проекта считают, что такая цифровизация должна будет помочь исключить незаконные действия сотрудников ФСИН по отношению к заключенным, повысить их охрану, снизить коррупцию, а также «минимизировать манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных лиц и лиц, содержащихся под стражей», цитирует «Коммерсантъ» документ.

Как рассказала «МБХ медиа» исполнительный директор правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, цифровизация во ФСИН есть и сейчас:

«Как мы, например, правозащитники, получаем данные о нарушениях во ФСИН? Сейчас практически все сотрудники обеспечены петличками с видеокамерами и они обязаны после смены переносить информацию с них на общий носитель — с тем, что эти камеры фиксировали во время их смены. О том, что попадает на камеры, они не заботятся, понимая, что если что, все сотрут. Но проблема в том, что сотрудники часто не умеют этого делать и поручают это заключенным. А для нормального заключенного, человека ответственного, скопировать это все на флешку и передать правозащите по выходу на свободу или по почте — нормальное дело. Особенно если он там видит пытки, нарушения и так далее. То есть это пример абсолютно полной некомпетенции самих сотрудников ФСИН».

Кроме камер, во ФСИН есть другие цифровые технологии: например, системы «ФСИН-письмо» и «ФСИН-магазин». Но по словам Романовой, даже они функционируют не во всех регионах. В некоторых местах у заключенных есть возможность попросить видеоконференцию с родными, но сейчас, отмечает Романова, этой возможность исчезает, потому что технику не обновляют, а сотрудники не всегда умеют ей пользоваться. «Вот, собственно, и все, вся цифровизация на этом закончилась», — говорит Ольга Романова.

На мой вопрос, может ли увеличение цифровизации во ФСИН помочь в борьбе с пытками, Ольга Романова отвечает, что скорее всего, это не поможет.

«Я считаю, что снизить количество пыток в России может только одно: передача ФСИН гражданскому ведомству, снять с них погоны. И чтобы ведомство это было прозрачно и открыто. Я считаю, что цифровизация и такая слежка за заключенными тут не причем. Мы все время забываем слово „исправление“. Наша система ему не способствует, скорее наоборот. В Норвегии, например, нет никакой цифровизации, а там самые лучшие тюрьмы в мире и самый низкий процент повторной преступности. Может быть, не в камерах дело, не в цифровизации? А в другом чем-то?»

Кроме того, добавляет Романова, этот проект по цифровизации направлен, скорее всего не на исключение пыток в колониях, а на их сокрытие.

«ФСИН абсолютно и не скрывает, почему он хочет повысить цифровизацию — чтобы этого не было, чтобы нам перестали попадать видеозаписи о пытках, — говорит правозащитница. — То есть не для того, чтобы уничтожить пытки, а чтобы уничтожить канал передачи».

С ней солидарен главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

«ФСИН пытается не допустить скандалов, аналогичных ярославскому. И решает это сразу по двум направлениям: с одной стороны, обещает большую открытость из-за цифровизации, с другой — уверяет, что проблемы связаны не с поведением самих сотрудников, которые избивают заключенных, а с НКО, которые делают такие факты достоянием гласности», — заявил он в комментарии «Коммерсантъ».

Но Ольга Романова уверена, остановить утечки информации о пытках в колониях ФСИН с помощью цифровизации не удастся.

«Будет просто другой канал, потому что компетенция сотрудников ФСИН так и будет оставлять желать лучшего», — уверена Романова.