Эксперт назвал частую причину академической неуспешности детей и подростков

15.07.2020, 21:53, Новости дня

Наиболее частой причиной академической неуспешности детей и подростков является низкая мотивация и включенность в образовательный процесс. Но полный психологический портрет подростка невозможно составить без проведения масштабного популяционного исследования, сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

Российские ученые сравнили современных подростков и их сверстников, которые были тинейджерами в 1989 году. Оказалось, что нынешние ребята более амбициозные, рассчитывают на достижение более высоких целей, выше ценят и больше уважают себя, но менее ответственные, патриотичные, живут «здесь и сейчас».

«Психологический портрет современных подростков – задача крайне актуальная и нерешенная, потому что как мы знаем, в РФ не проводилось общероссийских популяционных исследований детства уже более 50 лет. А для того, чтобы действительно понять, кто такой современный ребенок и подросток, необходимо провести именно общенациональное исследование, которое отразит региональную, языковую, религиозную специфику, а также возрастно-психологические и индивидуально-психологические особенности подрастающего поколения. И только в этом случае мы сможем говорить о репрезентативности выборки, то есть возможности распространения полученных результатов на всех подростков нашей страны», – говорит Зинченко.

Вторая задача – посмотреть динамику когнитивного и эмоционального развития подростков для того, продолжает психолог, чтобы выполнить главную цель – иметь возможность для научно-обоснованного прогноза психического развития детей и подростков в различных социально-экономических условиях, а также разработать индивидуальные траектории обучения с учетом многих факторов развития.

«Уже сейчас полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее частой причиной академической неуспешности является низкая мотивация и включенность в образовательный процесс. Однако, говорить о том, что это связь значимая и прямая, пока рано, так как повторюсь, невозможно составить полный психологический портрет подростка без проведения масштабного популяционного исследования, без глубинного анализа всех факторов, оказывающих влияние на развитие подрастающего поколения», – считает Зинченко.

Он отмечает, то Российская академия образования в 2019 году приступила к решению данной задачи и запустила общероссийский исследовательский проект «Растём с Россией», в котором уже приняли участие более 12000 школьников из разных регионов России. В ближайшие три года планируется охватить все федеральные округа, чтобы иметь первичные представления о том, кто такой современный российский ребенок и подросток.

Эксперт также рассказал, что в период пандемии и режима самоизоляции, которые оказали влияние на психологическое благополучие и психическое здоровье подростков, Российская академия образования совместно с ведущими вузами страны также запустила уникальный проект «Исследуем дома», в котором приняли участие более 30000 школьников, студентов, аспирантов и преподавателей. Благодаря этому удалось изучить изменения в когнитивной, эмоциональной сферах, измерить уровень мотивации, самоорганизации и прокрастинации обучающихся. Было выявлено, что последнее напрямую зависит от личностных особенностей молодежи, переживающей самоизоляцию в различных социальных условиях.

«Также мы параллельно исследовали детей и подростков, находящихся в больницах и имеющих хронические заболевания. В связи с развитием медицины увеличивается количество детей и подростков, которые несмотря на наличие ограниченных возможностей здоровья, могут полноценно обучаться и развиваться, при этом нуждаются в особых условиях и психологических механизмам развития. На наш взгляд, данная категория детей обязательно должна входить в выборку психологических исследований и учитываться при формировании психологических портретов различных поколений. Особенно важно это в условиях развития инклюзивного образования в России, так как если мы не будем понимать психологических особенностей детей с различными ОВЗ, то мы не будем иметь научно-обоснованных эффективных программ обучения и развития для них», – объясняет Зинченко.

В условиях цифрового мира динамика всех изменений растёт стремительно, поэтому, логично, что и процессы развития и социализации детей и подростков также трансформируются, отмечает психолог. Цифровая среда становится полноправным участником и источником социализации детей и этот факт, несомненно, оказывает влияние и на кондиции, и на эмоции, и на ценности. Однако, одной из важных практических целей фундаментальных исследований детства может и должна стать та самая цифровая этика, которая позволит минимизировать риски цифровой среды и усилить те перспективы, которые действительно будут развивающими для подрастающего поколения.

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