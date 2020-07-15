Россия призвала Грузию прекратить провокации

15.07.2020, 21:53, Новости дня

Москва призвала Тбилиси перестать проводить провокации на границе с Россией, Абхазией и Южной Осетией и применять для диалога все существующие площадки.

«Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией, включая региональные механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал Григорий Карасин – Зураб Абашидзе, для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе. Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы», – отмечается в сообщении на сайте МИД.

Также ведомство выразило беспокойство участившимися случаями пересечения российской, абхазской и южноосетинской границ со стороны Грузии.

Министерство привело в пример несколько подобных инцидентов. 13 июня на территории Цунтинтского района Дагестана на расстоянии 600 м от линии государственной границы вглубь российской территории пограничным нарядом был задержан 24-летний житель Грузии

«Он был без документов, в камуфляжной форме, вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами, имел с собой бинокль. Российская сторона, пойдя навстречу просьбам грузинской стороны, не стала возбуждать против этого человека уголовное дело, ограничившись административным выдворением, и передала его грузинским пограничникам», – напомнил МИД.

9 июля другого гражданина Грузии задержали в Дагестане, ему удалось проникнуть вглубь на девять километров.

11 июля 33-летний житель Грузии в камуфляжной форме и с ружьем углубился на 300 метров в территорию Южной Осетии и столкнулся с российским пограничным нарядом, действующим на основе соглашения между Россией республикой о совместных усилиях в охране государственной границы страны. Мужчина попытался скрыться от пограничников, выстрелил в них около 10 раз и был легко ранен в ногу, напоминает ведомство.

«Нарушителю была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу, где и находится в настоящее время. Обращаем внимание, что в своих показаниях он признал факт сознательного и целенаправленного пересечения им государственной границы Южной Осетии», – отметил МИД.

Напомним, по версии Тбилиси, задержание грузина было незаконным, в Грузии назвали этот эпизод «опасным прецедентом».