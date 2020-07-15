Как в Крыму наживаются на туристах

15.07.2020, 21:37, Разное

Туристка из Москвы Оксана забронировала в Крыму частный экодом с бассейном за 12 тысяч рублей в сутки. Однако позже выяснилось, что описание и кадры не соответствовали действительности.

Также туристы часто по ошибке снимают многолюдный “участок-общагу” вместо частной виллы. Примечательно, что в объявлениях об этом не говорится. Кроме того, большинство хозяев отелей не соблюдают

рекомендованные Роспотребнадзором

меры профилактики.

Ранее стало известно, что санатории Крыма снова будут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. Кроме того, стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. В частности, за аренду местной виллы на 14 дней россияне заплатят около 11 миллионов рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Мария Ямгурова (@y.marria) 15 Июл 2020 в 7:38 PDT

Как писали “Дни.ру”, разгуливающие в бикини по курортам России туристки вызвали негодование местных жителей. Об этом красноречиво говорят многочисленные посты в социальных сетях. Отдыхающих призвали вести себя прилично и проявить уважение.