“Увидел свой имидж – вау, бух, лавина”

15.07.2020, 21:35, Разное

Эта девушка когда-то писала письмо про свою корону равенства.

А теперь написала про имидж.

Давайте посмотрим, как девушки в короне равенства понимают женственность.

jazzbukaska

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за все, что Вы делаете! Надеюсь, мое письмо окажется достаточно интересным для того, чтобы попасть на разбор.

У меня не получается найти свой тип в имидже. В попытке определить его как можно точнее, я заблудилась в трех соснах и теперь пытаюсь выяснить, являются ли мои блуждания отсутствием опыта или отсутствием рефлексии.

(На самом деле тип она определила верно. У нее не получается построить имидж в соответствии с этим типом)

Коротко о себе: 26 лет, рост 163 см, вес 60. Сейчас выгляжу примерно так:

https://jazzbukaska.livejournal.com/photo/album/292

(Нормально она сейчас выглядит. Не так чтобы хорошо, но вполне нормально.

За исключением того, как она обтягивает свою тяжелую нижнюю часть тела.

Это делает ее приземистой, толстоватой, а учитывая довольно детское и несколько андрогинное лицо, еще и нелепой с этими обнаженными полными коленями)

Раньше как только не выглядела, примерно вот так: https://jazzbukaska.livejournal.com/photo/album/904

У меня маленькие руки и ноги (размер обуви 35-36), желтоватый оттенок кожи — здоровый, просто тип такой, в детстве я вообще была маленькая китаянка, и темный, тоже с желтым оттенком, цвет волос. И фигура, выраженная.

(Там есть нормальные образы. Например вот эти:

Вот симпатичная рыжая Грязь.

И вот здесь симпатичная, Грязь, наверное, а может быть андрогинная Вода.

Только это все лицо, а бедра у автора всегда были тяжелыми и толстыми, судя по всему. То, что она любя называет “выраженной фигурой” лишний жир в области бедер. Для СЖМ это не так критично, хотя короткую юбку тоже надевать нельзя, а для СЖД и тем более андрогинной – не проходит)

Немного раньше, прежде чем четыре типа были фрагментированы на 12, я колебалась между СЖД и СЖМ — теперь я все там же, просто между Росой и Облаком)

(Она колеблется между материнским типом и детским, но от материнского у нее только большая задница, а все остальное от детского. Тепла в лице нет, ни в чертах, ни в мимике. Куда проще похудеть в бедрах или начать камуфлировать их одеждой, носить свободные штаны или прямые свободные платья, не обтягивать так свои ляжки и колени, и можно делать Росу или даже Воду. Но если хочется Облако или Воздух, придется много над собой работать, поскольку ничего сладкого и женственно-обворожительного в лице автора нет. Нужно будет укладывать волосы, освоить макияж и научиться быть очень милой. Проще скинуть с бедер пять килограммов)

Попробую объяснить свою логику. Свою С определить было просто — курносый нос, круглое лицо, губы-глаза; кроме того, она мне всегда нравилась, эта мягкость, так что это было легко.

С буквой Ж было сложнее.

Однажды мое письмо уже попадало на разбор, оно было о короне равенства: https://evo-lutio.livejournal.com/1082971.html Что ж, работы там было действительно много. Избавиться от неподходящей одежды и перестать отрезать волосы было легко, но эта была первая часть: умом я понимала, что Ж огромная (простите), но сердце мое этого не чувствовало.

(Ж у нее и правда огромная, но только не средняя буква, не женственность, а жопа. Не слишком огромна по сравнению с другими полными женщинами, но слишком огромна для ее детского лица и стремления делать андрогинный имидж. Но быть красивой женщиной она и правда совсем не умеет и в женственных образах выглядит пока ужасно.

Посмотрите на это. Здесь плохо все. И фигура и прикид, и дурацкая прическа, и особенно улыбка с наклоном головы. Ужас просто, а не девушка. Даже для женщины 60 лет – колхоз)

Я содрогалась и страдала, когда во время похода по магазинам сестра протягивала мне хоть сколько нибудь женственные, а не унисекс или мальчишеские вещи, особенно платья, пока не поняла, что я просто — дура, а все эти обалденные вещи выглядят на мне отлично (в сравнении с тем, что было).

(На самом деле нет. Плохо все женское выглядит. Автор из тех, на ком такое выглядит по-бабски, а не женственно. Надо попробовать белые рубашки, темные свободные брюки, свитерочки светлые, джинсовые прямые сарафанчики. Футболки, широкие джинсы, прямые платья рубашечного или маечного типа. То есть легкий унисекс. И тип делать – Роса. Волосы чуть подрастить, сделать светлые пряди. Научиться нежно улыбаться)

Думаю, тогда же корона равенства, за которую я так крепко держалась, стала для меня чем-то по-настоящему смешным и вредным. Оставалась последняя буква. Какое-то время ушло на подбор макияжа, холодные или теплые оттенки — определить не смогла, выяснила, что красить губы мне не идет, разве что в нюдовые, зато делать кошачьи глазки — весьма. Я застопорилась, засомневалась, тут появились новые статьи про имидж — и я совсем запуталась, потому что «дьявол в деталях», сделать классный имидж хочется, а как подкопаться — не ясно. Что первичнее в определении типа — фигура или черты лица? В чем выражается 70% холода или тепла — в самоподаче, цветовой гамме одежды и макияжа или чертах? Я теряюсь.

(Автор теряется, хотя я сто раз писала, что первично лицо, а не фигура, особенно когда речь о лишнем весе. Хотя корона автора говорит ей, что у нее широкая тазовая кость, генетически)

В ранних статьях про имидж Вы писали, что если не получается определить детский или взрослый тип, нужно смотреть на наличие прокачанных внутренних опор. Взрослый тип «дающий» — но, наверное, это когда есть что давать. И если в виду имеются такие ресурсы, как круто выработанные Работа и Экономика, то хорошо, этого у меня нет. Вернее, не хорошо, а так себе, но все же.

(Ученица сочинила бред, что я разрешила всем инфантилкам, у кого мало денег и нет нормальной работы, делать в имидже детские типы. Представляете себе, сколько старух сразу записали бы себя в СЖД?)

Пытаюсь визуализировать и «смотреть глазами мужчины», но — затык: с воображением у меня, похоже, проблемы (или с ресурсом любви). Моя мечта, чтобы это было как у Виталика в статье про одного СМС, когда он увидел свое лицо и имидж — и вау, бух, лавина, человек работает над своим имиджем, а имидж помогает ему в этом, но такая мечта попахивает внешним локусом и я с сожалением откладываю ее в сторону.

(Нашла с кем себя сравнить)

Я догадываюсь, что если бы я действительно «увидела» бы последнюю букву, прочувствовала ее, то не только бы прокачала навык — что уже было бы очень классно — но и смогла бы двигаться дальше. И если бы я однозначно смогла бы отрефлексировать свои метания как жадность и корону «я деточка» — но у меня не получается этого делать.

(Где вы хотите увидеть тип, народ? Тип, которого у вас пока нет. Неужели вы до сих пор не поняли, что тип выраженный есть у тех, у кого имидж прокачан. У всех остальных можно разглядеть в конституции черты одного или двух типов, выбрать один и начать над ним работать, меняя в себе очень многое)

Я задаю себе вопрос: что я могу с этим сделать конкретно в этом ресурсе для решения этой проблемы, и ответ довольно простой: пытаться. Заниматься спортом, следить за фигурой и волосами, и кожей; примерять разные вещи, духи, макияж и мимику, и прически. И все это здраво, логично и полезно в любом случае, но меня не отпускает ощущение, что я что-то упускаю, как то не так смотрю.

Для детского типа мне надо будет сильнее худеть, почти полностью менять подачу себя — я имею в виду походку и мимику, чтобы сделать 70% холода, но мне это нравится. Мне нравится идея «выработки» фигуры и характера, как высечение из камня.

(Интересно, а что ей мешает? Неужели до сих пор кто-то останавливал ее и не давал худеть?)

С другой стороны, образ жизнерадостного и подвижного Облака, более близкого мне по существующему характеру (и весовой категории) тоже такой привлекательный! А еще взрослый тип респектабельнее, что ли. Более кошачий и вальяжный — а котики прекрасны.

(Близок ей этот тип только по весовой категории. Хотя и Облаку плохо быть таким грузным снизу, Облаку желательно быть изящным)

Я понимаю, что со временем в любом случае придется переходить в родительский тип — и это нормально, это хорошо, это значит «давать», а не «брать», бОльшие внутренние опоры, что может быть лучше?

(Ученицы, какие же вы бестолковые. При чем тут имидж? Давать вы все равно ничего не сможете, если у вас нет. Имидж М, даже прекрасный, не сделает вас состоятельными. Просто даст людям такое впечатление)

Тем не менее, я не хочу выглядеть так, будто только ПРЕТЕНДУЮ на взрослость или на детскость, а между тем ни детский, ни взрослый свой тип прочувствовать у меня не получается. Поэтому что это — жадность, плохая рефлексия и корона, отсутствие опыта или overthinking, накручивание?

(Это стремление почувствовать то, чего пока нет. Пока нет типа, как вы можете его почувствовать? Это все равно что стремиться почувствовать себя рыбачкой, будучи рапаном)

Или все сразу?

Большое спасибо за уделенное время!

С уважением,

Мария