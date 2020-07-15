Личное: Папочка-козёл

15.07.2020, 21:30, Разное

Ни для кого не секрет, что самец чипсоеда Аршавин — отец так себе. Да что там «так себе»? Будем предельно честны — говно из него отец!

Этот общеизвестный факт внезапно поняла и одна из тёщ Андрея:

«Папа в деле? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет», — выдала Наталия, мать майора ФСБ Алисы Казьминой, второй экс-супруги чипсоеда.



Аршавин присматривает новую жену. Или выбирает, кого позвать в групповуху — не знаю. Фото: Соцсети

Стоило лишь Андрею взять детей Барановской на велопрогулку, как семья Казьминых выразила своё презрение.

И вы знаете, я понимаю и Алису, и мать её — Наталью.

Андрей Чипсоедович Аршавин вообще не общался с детьми Барановской — не хотел их, что ли, пока Юля в грехе рожала? Алиса Казьмина тщательно следила за мужем, чтобы тот не гулял не только налево, но и направо — к детям.

Однако, едва освободившись из застенков липового майора ФСБ, Андрей стал проявлять интерес к своим детям.

Берёт кататься на велосипедах. Публикует фотографии в Эскортограме. Ишь ты, глядишь ещё и алименты начнёт платит?!

Последнее не могло не возмутить тёщеньку, которая тут же вспомнила обвинения порноактрисы, что Аршавин с другом, якобы, пытались участвовать в групповухе (не получилось).

Двухлетняя дочь Андрея от Казьминых пока папу не обвиняет. Но это ведь только пока — верно?

Ещё немного, и Наталья с Алисой ей всё расскажут. Ну, чтобы знала, какие все мужики козлы.

А какой у вас семейный патерн относительно мужиков? Есть такие традиции, чтобы доить их, орать, называть мужчин в доме козлами?