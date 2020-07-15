 

На предприятие «Укроборонпрома» пришли с обысками

15.07.2020, 21:30, Новости дня

Правоохранители проводят обыски на одном из предприятий госконцерна «Укроборонапром» по делу о незаконной реализации взрывчатых веществ преступной группировкой, всего у ее предполагаемых участников проводится 25 обысков в пяти регионах страны.

«По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и города Киева. Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативную закупку взрывчатого вещества – 25 кг пороха», – передает РИА «Новости» с ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора страны.

Уточняется, что проводятся 25 обысков в пяти областях Украины, в том числе по месту жительства девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах.

«Во время обысков изъяли более 200 кг пороха и служебную документацию с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних трех лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тыс. гривен и 23 тыс. долларов США», – отмечено в сообщении.

По результатам проведения обысков будет решаться вопрос о задержании участников группировки, предоставлении им статуса о подозреваемых и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Кроме того, подчеркивается, что «только за последние восемь месяцев злоумышленники незаконно сбыли более четырех тонн взрывчатого вещества, получив около 4 млн гривен нелегального дохода».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Пушков ответил на слова историка из США о «расизме в России»

11.07 / Эрдоган отреагировал на критику решения по собору Святой Софии

30.05 / В Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота»

07.07 / К главреду «Холода» Бекбулатовой пришли с обысками

12.06 / Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

13.07 / В Хабаровске задержали протестующего с ножом

08.06 / Путин поручил разработать механизм снижения волатильности цен на зерно

15.07 / В Одессе инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

13.07 / Le Figaro – пандемия заставляет ньюйоркцев бежать из мегаполиса в пригороды

19.05 / Постпред РФ рассказал о провальном опыте США по борьбе с коронавирусом в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска