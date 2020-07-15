На предприятие «Укроборонпрома» пришли с обысками

15.07.2020, 21:30, Новости дня

Правоохранители проводят обыски на одном из предприятий госконцерна «Укроборонапром» по делу о незаконной реализации взрывчатых веществ преступной группировкой, всего у ее предполагаемых участников проводится 25 обысков в пяти регионах страны.

«По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и города Киева. Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативную закупку взрывчатого вещества – 25 кг пороха», – передает РИА «Новости» с ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора страны.

Уточняется, что проводятся 25 обысков в пяти областях Украины, в том числе по месту жительства девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах.

«Во время обысков изъяли более 200 кг пороха и служебную документацию с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних трех лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тыс. гривен и 23 тыс. долларов США», – отмечено в сообщении.

По результатам проведения обысков будет решаться вопрос о задержании участников группировки, предоставлении им статуса о подозреваемых и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Кроме того, подчеркивается, что «только за последние восемь месяцев злоумышленники незаконно сбыли более четырех тонн взрывчатого вещества, получив около 4 млн гривен нелегального дохода».