Операцию по подъему танкера Delfi планируют завершить до 1 августа

15.07.2020, 21:29, Новости дня

В Одессе перенесли начало операции по подъему танкера Delfi, начало которой было назначено на 16 июля, об этом сообщил на пресс-конференции директор компании Smart Marine Concept Ltd Дмитрий Евдокимов, пишет “Думская”.

“Непогода, случившаяся в эти выходные, немного подпортила наши планы. Большого шторма не было, но даже небольшое волнение на море не дает возможности водолазам работать внутри корпуса танкера. Под водой водолазы ощущают это намного сильнее, их бьет о внутренние стенки танков, поэтому невозможно выполнять установку понтонов”, – рассказал представитель фирмы-подрядчика.

Операция по подъему танкера разделена на несколько этапов. Если будет благоприятная погода, подъем судна может завершиться до 1 августа, отметил Евдокимов.

“На первом этапе мощный компрессор заполнит воздухом внутренние понтоны у правого борта, в результате чего вода вытеснится из поврежденных танков и Delfi обретет небольшую плавучесть. Возможно носовая часть ненамного оторвется от дна. Эти работы начнутся уже завтра”, – рассказал он.

По информации “Думской”, последний этап предусматривает вывод танкера с пляжа и буксировку в Черноморск. С момента выравнивания судна погода должна быть безветренной на протяжении нескольких дней, иначе операцию придется снова отложить.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельцем.