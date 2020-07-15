 

С космодрома в Вирджинии стартовала ракета Minotaur IV

15.07.2020, 21:25, Новости дня

Ракета-носитель Minotaur IV с стартовала в среду с космодрома в Вирджинии с миссией NROL-129 для Национального управления военно-космической разведки и Космических войск США.

Поскольку деятельность Национального управления военно-космической разведки обычно носит секретный характер, подробности о миссии NROL-129 и ее конечном пункте назначения неизвестны.

«NROL-129 поддерживает общую миссию Национального управления военно-космической разведки по предоставлению разведывательных данных политическому руководству США, разведывательному сообществу и Министерству обороны», – сообщается в пресс-релизе миссии.

24-метровая ракета-носитель Minotaur, произведенная концерном Northrop Grumman, состоит из четырех ступеней. Ракета была представлена в апреле 2010 года и с тех пор выполнила семь успешных миссий.

Запуск был произведен со стартовой площадки Среднеатлантического регионального космопорта (Mid-Atlantic Regional Spaceport, MARS) на острове Уоллопс. Туристический центр НАСА на время запуска был закрыт.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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