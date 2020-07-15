Мнение: Считать не принято

15.07.2020, 21:20, Разное

В Белоруссии ловкач Лукашенко взял да просто повыкидывал с выборов всех конкурентов, которых посчитал сколь-нибудь опасными. Правда, в его нынешнем состоянии для него опасен практически кто угодно – ну так он практически всех и выкинул руками верного избиркома. Ситуация для нас более чем знакомая – “ты людей позабыл, мы всегда так живем!” (В.Высоцкий)

В Белоруссии на улицах буза, людей вяжут пачками (за вчера – 200 арестованных). Слушал тут по радио интервью с каким-то белорусским политологом: тот сначала многословно рассказывал о каких-то оппозиционных союзах, о том, кто с кем мог бы блокироваться или объединиться, констатировал, что у Лукашенко реально очень низкая поддержка… а потом, тяжело вздохнув, вдруг выдал:

– Но вы же понимаете, у нас в Белоруссии в избиркомах считать голоса не принято…

То есть и такой блок мог бы выиграть, и этакий, и даже домохозяйка – жена арестованного блогера – тоже могла бы выиграть “электорально” (такое словечко политолог подпустил). Но – есть одна небольшая закавыка на пути всех этих планов: голоса считать не принято.

Электорально все могут выиграть у надоевшего всем Луки; а реально – никто. Трудно выиграть, когда голоса не считают.

Меня прямо покорила эта откровенность, да еще и объяснение такое милое – “не принято”. Просто обычая такого нет – голоса считать. Можно было бы назвать обычай “не считать” белорусским”, если бы он не был одновременно и нашим русским.

И вот в этом я вижу преимущество современной Белоруссии над Россией – во внутренней честности. В России до сих пор значительно число даже демократически настроенных граждан, относящихся к Путину примерно так, как минчане к Лукашенко, все же тешат себя иллюзиями, обеими руками отмахиваются от суровой правды, говорят о каких-то “вбросах”. А вот братья-белорусы смотрят правде-матке в глаза и режут ее насмерть. Нет уже никаких “вбросов”, это пройденный этап: голоса просто НЕ СЧИТАЮТ вообще.

Когда мы догоним реальность в своем мозгу – мы поравняемся с Белоруссией.