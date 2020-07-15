 

Мнение: Новые санкции

15.07.2020, 21:05, Разное

Госсекретарь Помпео анонсировал новые санкции в отношении проектов "Северный поток-2" и второй трубы Турецкого потока, которую Газпром пытается построить для экспорта газа в южную Европу. Пока оба проекта находятся в стадии строительства и не введены в строй. Штаты намерены оставить это положение навсегда.

Говоря откровенно, при тех убогих показателях, которые демонстрирует Газпром на европейском направлении, санкции все больше начинают носить символическое значение. Но здесь уже вопрос принципа – США почти добились успеха, а потому им остается просто дожать ситуацию. Кремль, понятно, пытается трепыхаться, хотя получается у него это все хуже.

На юге строительство второй трубы Турецкого потока формально идет, но движется ни шатко, ни валко. Даже первый участок по территории Болгарии далек от завершения. С Северным потоком-2 история тоже известна: вероятность того, что трубу так и придется хоронить в море, достаточно велика. Но даже завершение строительства одной или двух систем мало что дает в практическом плане – Европе уже не нужно столько газа из России. Она захлебывается в избытке его предложения от третьих поставщиков при стагнирующем спросе. Уже понятно, что "докарантинный" спрос, скорее всего, в обозримом будущем не восстановится, а если на смену нынешней кризисной ситуации придет ее дополнение в виде "второй волны" или какого еще катаклизма, то со спросом будет неважно еще очень долго.

Нормальные управленцы в подобных ситуациях фиксируют убытки – просто для того, чтобы уменьшить общие потери. Но это точно не для нынешних российских руководителей. Их понятия о престиже к экономике не имеют никакого отношения. Тем более, что убытки всегда можно компенсировать за счет российского населения, которое для того и существует.

Источник: Эль Мюрид



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