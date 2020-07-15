Мнение: Когда угомонится Хабаровск?

15.07.2020, 21:02, Разное

В Хабаровске народ снова митингует и шествует в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала. Уже пятый день подряд звучат лозунги «Фургала домой!», «Честный суд в Хабаровске», «Свободу Фургалу!» и «Москва, услышь нас».

Москва, явно, не слышит. И вряд ли услышит.

А тут еще стало известно состояние здоровья Николая Мистрюкова, бизнесмена и экс-депутата Хабаровской краевой думы, который много лет был деловым партнером губернатора края Сергея Фургала, а потом стал компаньоном его супруги.

Мистрюкова арестовали в ноябре прошлого года, а через полгода в Лефортово он вспомнил, что это Фургал организовал убийства.

Оказывается Мистрюков тяжело болен. Член СПЧ и ОНК Ева Меркачева после визита в Лефортово написала:

отсюда

Очевидно, что в таком состоянии парень много чего мог вспомнить…

Меня постоянно спрашивают, а что бы сделал я, имея неопровержимые доказательства причастности Фургала к убийствам, совершенным полтора десятилетия назад. И я честно отвечаю, что не стал бы арестовывать популярного в народе губернатора. А посадил бы его под «домашний арест» или на «подписку о невыезде». Даже если бы Фургал сбежал из России, его все-равно, думаю, экстрадировали бы…

Но Фургала увезли в Москву и арестовали. А Хабаровск, похоже, не верит, что Фургал – убийца. Поэтому-то и протестует. И думаю, что еще долго будет протестовать. Даже если перестанет выходить на митинги и шествия.

Фотография отсюда