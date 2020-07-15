Однокомнатная Россия

15.07.2020, 21:00, Разное

О жилищном вопросе и косвенных признаках великой державы.

Владимир Путин заявил, что у РФ появился «исторический шанс в обозримые сроки… кардинально решить жилищный вопрос» и призвал вице-премьера Марата Хуснуллина «ставить перед собой амбициозные цели». Это обещание российских властей не ново и в целом похвально. Более того, за последние 15 лет в этом направлении даже можно обнаружить некоторые успехи. Однако, если задать для сравнения исторический ориентир, становится понятно, сколько проблем еще предстоит решить.

Как-то раз я наткнулся на статистику о том, как в США по годам изменялось количество квадратных метров жилья на душу населения, и решил сравнить с текущими показателями ряда современных стран. И это сравнение меня несколько ошарашило.

Современная РФ по числу квадратных метров жилой площади на душу населения достигла 72% от уровня США образца… 1890 года (на более ранние даты просто нет статистики).

К 1990 году обеспеченность жильем в СССР составляла 45% от уровня США 1890-го.

Т. е. среднестатистический советский житель имел в два раза меньше жилплощади, чем среднестатистический американец за 100 лет до этого.

По состоянию на предвоенный 1940 год после достижений первых пятилеток обеспеченность жильем в СССР была в 8–9 раз ниже, чем в США в тот же год.

США, конечно, крайний случай, от которого отстает не только Россия, но и большинство развитых стран. Например, и Германия, и совершивший за последние годы грандиозный рывок в строительстве Китай по обеспеченности жильем сегодня соответствуют США образца 1915 года.

Понятно, что в теплом климате строительство дешевле, и многие американские дома по российским представлениям сделаны из картона. Кроме того, в СССР жилье было распределено гораздо более равномерно, а его объем в современных США представляется избыточным сверхпотреблением.

Но даже со всеми этими оговорками физически доступная площадь жилья на человека — весомая составляющая качества жизни. И по этому качеству РФ не догнала США 130 летней давности, а Китай или даже благополучная Германия — столетней.

Когда я сопоставлял эту статистику, мне вспомнилась следующая история. Несколько лет назад я был в Китае в составе одной делегации. Принимавшие нас власти всячески демонстрировали «достижения народного хозяйства» Поднебесной. Скоростные поезда, заводы, современные города на 300 тысяч жителей, построенные с нуля за 8 лет, грандиозные университеты и прочее. Все это и правда производит очень сильное впечатление.

И во время этой демонстрации китайских экономических успехов мне подумалось, что иностранцы, приезжавшие в СССР 1930-х, тоже восторгались московским метро, Днепрогэсом и громадой гостиницы «Москва». Им не показывали бараков на окраинах, голодающей до людоедства деревни и рабского труда ГУЛАГа.

И советские врачи с инженерами того времени тоже гордились Днепрогэсом и успехами первых пятилеток, когда из 10-метровой комнаты в бараке, в которой они жили всей семьей, ехали на работу в переполненном трамвае, одновременно с тем, как их американские коллеги-современники из собственного дома с тремя санузлами ехали на собственной машине в кондиционируемый офис.

А уж как советские люди гордились полетами в космос и ядерной энергетикой в 1960-х, а иностранцы им завидовали. Если бы в те годы случайного человека на улице любого города мира попросили назвать три самых передовых страны, то очень многие назвали бы одной из них СССР, как и сегодня многие люди в разных уголках мира назовут среди таких стран Китай, но мало кто — Данию или Швейцарию.

И тут возникает философский вопрос: считать ли более развитым то государство, граждане которого радуются запуску человека в космос, сидя в коммунальных квартирах, или то, граждане которого узнают об этом полете по телевизору, сидя в собственном доме с видом на альпийские луга?

Лозунг «догнать и перегнать Америку» не был чисто советской особенностью.

В той или иной форме его использовали и Япония 1960–1980-х, и современный Китай. И в некоторых измерениях, в отдельных областях науки или отдельных экономических показателях это иногда удавалось.

Однако, если ретроспективно посмотреть на накопленное отставание в таких немаловажных для качества жизни областях, как обеспеченность жильем или автомобилями, вдруг становится понятно, что они до сих пор отстают на 50–100 лет.

Понятно, что в США множество проблем, не лучшая медицина, среднее образование и прочее. Я далек от апологетики США. Но речь не об их сегодняшнем превосходстве, а о том, что большинство современных стран до сих пор не достигли подобных показателей качества жизни. Ведь реальное развитие страны в первую очередь определяется числом квадратных метров, холодильников или автомобилей на душу населения, а отнюдь не наличием космических программ или видом парадных улиц столиц.

Дмитрий Некрасов

экономист