В Пермском крае расширили понятие летних кафе

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15.07.2020, 20:48, Новости дня

Летние кафе в Пермском крае могут работать только после демонтажа панорамных окон, чтобы в помещениях была организована постоянная свободная циркуляция воздуха.

«Согласно документу, к ним относятся кафе, расположенные на уличных пространствах, а также террасах, организованных за счет снятия витражных (панорамных) окон, в которых обеспечено постоянное свободное циркулирование открытого воздуха», – передает Ura.ru сообщение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Уточняется, что таким образом, расширено понятие «летних кафе». Теперь свою деятельность могут возобновить нестационарные точки общепита, которые не имели возможности расположить «летники» или веранды на тротуарах, но способные оказывать услуги на террасе за счет снятия витражных окон.

Ранее правительство России утвердило особенности оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они будут действовать в стране до 1 января 2021 года.

Кроме того, Попова отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом в тяжелой форме в РФ один из самых низких в мире и составляет около 3%.



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