Кобзев созвал срочное совещание после подтопления улиц в Иркутске

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15.07.2020, 20:48, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев созвал срочное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с подтоплением улиц в Иркутске и отключением электричества в некоторых домах города.

«В Иркутске сильный ливень. Часть улиц подтоплена, в некоторых домах отключилось электричество. Жителей улиц Верхней Набережной и Мельничной эвакуировали в пункты временного размещения. Аварийные службы Иркутска работают в усиленном режиме», – написал Кобзев в своем Instagram.

Он добавил, что, согласно прогнозу метеорологов, дождь продолжится ночью и на следующий день, и сообщил, что собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям.

«Детализируем ситуацию во всех районах города и ближайших территориях. Если вам нужна помощь, горячая линия МЧС: 8 (3952) 39-99-99», – заключил врио главы региона.

Отметим, что Кобзев, в отличие от своего предшественника на посту губернатора Сергея Левченко, в ситуации с подтоплениями работает на опережение, стремясь не допустить чрезвычайной ситуации. Тогда как Левченко возглавил оперативный штаб после крупнейшего ЧС в Тулуне только спустя месяц после сигнала президента.

Левченко покинул пост 11 декабря 2019 года. В комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявлял, что после руководства регионом Левченко, в Иркутской области необходимо было фактически заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.



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