Мнение: Советский дефицит в 1929 году, рост выручки Доширака и проблемы мединдустриализации

15.07.2020, 20:40, Разное

1. К вопросу о дефиците в СССР, который появился, как некоторые думают, только в восьмидесятые, в горбачёвские времена. К сожалению, дефицит был и раньше, причём даже в столицах. Вот несколько цитат из книги Михаила Вострышева, в которых речь идёт про Москву 1929 года:

http://www.fedy-diary.ru/m-i-vostryshev-moskva-stalinskaya-bolshaya-illyustrirovannaya-letopis-1929-god/

22 февраля. Газета “Вечерняя Москва” сообщала: “Для продажи хлебных товаров нетрудовому населению и приезжим намечено выделить специальные магазины, которые будут торговать хлебом по повышенным ценам”.

26 февраля. Москвич И. И. Шитц записывает: “Фольклор. Американизация наших “Универмагов” идет так далеко, что скоро в каждом будет по 1 продавцу при пропуске в 20’000 покупателей. Единый продавец будет всем говорить: товару нет”.

13 мая. Москвич И. И. Шитц записывает: “ГПУ будто бы циркулярно распорядилось преследовать анекдоты, задевающие советскую власть. И все же фольклор не унимается…

Успехи социалистического строительства так велики, что через пять лет у каждого гражданина будет своя авиэтка. В воскресенье, например, такой разговор: “Ты нынче что делаешь?” “Да вот думаю, не слетать ли в Нижний, может, удастся фунта два хлеба привезти!”

Жена приспособила безработного мужа дежурить в очереди, но там спутали, на какие купоны заборной книжки что дают. “Вернулся он у меня, а ему яйца вырезали”.

Июль. Началось выселение нэпманов из их квартир. Из “Обзора политического состояния СССР” ОГПУ: “На Трехгорной мануфактуре две работницы избили работницу, внесшую предложение об увеличении нормы выработки”; “В Москве были перебои с мясом, колбасой, молоком, яйцами, сельдями”.

Из “Обзора политического состояния СССР” ОГПУ: “В Москве спрос на молоко и мясо удовлетворяется на 50%”.

9 октября. Москвич И. И. Шитц записывает: “Фольклор. Иностранец, услыхав в лавке, что яйца выдают только на детей, удивленно изрек: “Везде надо иметь яйца, чтобы получить детей, а у вас нужно иметь детей” чтобы получить яйца”.

Из “Обзора политического состояния СССР” ОГПУ: “В Москве очереди за керосином в конце ноября достигали 400-500 человек”.

22 декабря. Москвич И. И. Шитц записывает: “Фольклор. Обещают осуществить вскоре “заочное питание” как высшую форму социализма”.

Из “Обзора политического состояния СССР” ОГПУ: “По Москве были также перебои в снабжении рыбой, колбасой и кондитерскими изделиями (во второй половине декабря в продаже были конфеты лишь дорогих сортов). В последнее время поступила в продажу конская колбаса и мясо; специальные магазины, открытые для продажи конины, ввиду незначительного спроса на этот продукт, в настоящее время свертываются”; “На заводе им. Фрунзе (Москва, 2000 человек) из рабкоопа получена одна пара сапог для распределения среди рабочих”.

Книгу Михаила Вострышева рекомендую прочесть целиком: интересно и познавательно. Вот, к примеру, тот же 1929 год:

14 марта. Москвич И. И. Шитц записывает: Фольклор. Приговоренным к расстрелу русскому и еврею обещано помилование, если они укажут способ поднять червонец и привести к упадку доллар. Русский отказался решить невозможную задачу и потребовал расстрела. Еврей подумал и утром объявил своё простое, быстрое и дешёвое средство: поменяйтесь правительствами”.

А вот к вопросу о том, что буржуй якобы мог перестать быть буржуем, сдав имущество большевикам. Нет, таки не мог, буржуй оставался классовым врагом навсегда:

16 марта. В информационной сводке Моссовета о ходе избирательной кампании под рубрикой “С чем и как выступали троцкисты” сообщалось: “На выборном собрании гаража – 1 MKXI оппозиционером Архиповым был предложен свой наказ депутатам следующего содержания (приводится полностью): “Мы поручаем новому составу советов зорко охранять завоевания Октября, так как в настоящее время враждебные классы приходят в столкновение с пролетариатом. Вырос кулак, окреп нэпман, отрыгнул недорезанный буржуй, точит саблю недорасстрелянный белогвардеец. Вся эта свора через бюрократов пробирается на ответственно-хозяйственные специальные посты, окружают себя подлизами, прислужниками, крохоборниками, и ими же оттесняют кадровых и стойких рабочих, преданных заветам Ленина и завоеваниям Октября. Мы поручаем Моссовету серьезнейшим образом повести борьбу с бюрократами, нэпманом, кулаком и со всяким переродившимся элементом… Мы поручаем Моссовету выяснить причины падения реальной заработной платы и повышения цен на продукты, и впредь этого не допускать, а требовать от вышестоящих органов регулирования заработной платы в соответствии с ростом производительности труда, т.е. выполнять резолюцию XV партсъезда”.

2. Выручка «Доширака» в России растёт:

https://lenta.ru/news/2020/07/09/lapsha/

Производители лапши быстрого приготовления — «Доширак Рус» и «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», Bigbon) — поборолись за россиян. У конкурентов продолжает сокращаться разрыв по выручке, сообщает «Интерфакс».

В прошлом году темпы роста выручки «Доширака» были почти в три раза выше, чем у производителя «Роллтона». Разрыв по выручке компаний в 2019-м составил 3,7 миллиарда рублей, тогда как годом ранее показатель составлял 4,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль «Доширак Рус» по итогам прошлого года увеличилась до 1,516 миллиарда рублей.

Ранее в июне исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что, если в этом году на свободные деньги средняя российская семья в месяц может купить 794 пачки лапши, то в прошлом денег хватало на 727 пачек. В 2012-2014 годах на все «свободные деньги» можно было купить более 600 упаковок лапши, в 2009-2011 годах — 440-490 пачек.

Судя по последним приведённым данным, дело вовсе не в том, что лапша быстрого приготовления становится более дорогой (и потому доходы производителей растут). Напротив, «Доширака» можно купить всё больше. Похоже, россияне просто не хотят готовить себе обычную лапшу.

3. На днях я публиковал пост читателя про мединдустриализацию:

https://olegmakarenko.ru/1902730.html

Не все комментаторы приняли идею с восторгом. Автор идеи развивает тему вот в этом посте:

https://alrexdvig.livejournal.com/622.html