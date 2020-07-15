Личное: Девачки, не ссорьтесь!

15.07.2020, 20:20, Разное

В конфликт между Яной Рудковской и Ритой Дакотой вмешалась Катя Гордон.

«Яна ситуативный клиент моей юридической компании», — заявила Катя и попыталась примирить стороны.



Фото: ВладТайм

Что из этого вышло? Ну, в общем, смешно вышло. Очень.

Гордон зашла со слабой, на мой взгляд, карты. Называется она: «Девачки, не ссорьтесь! Вы обе хорошие!»

Пожалуй, процитирую Катю:

«Конфликт создан абсолютно искусственно и на пустом месте, или это следствие недопонимания, которое кому-то выгодно раздувать».



Какое же тут недопонимание? По-моему, всё предельно понятно.

Дакота ноет (да, в случае Риты, это именно нытьё), что слова Рудковской её ужасно оскорбили. Я по следам конфликта написала пост, в котором использовала словосочетание социальная дискриминация.

Дакота, которая, подозреваю, о социальной дискриминации до прочтения моего поста и не слышала, решила поиграть в Лену Миро и вывести свою обидку уровня «детская песочница» на более высокий — социальный — уровень. Ритка зачем-то разоралась о социальной дискриминации тоже.

Рита, успокойся. Это — не твой уровень. Ты, на мой взгляд, слишком неумна и слишком слаба, чтобы за мной повторять.

Твой уровень — это сопли брошенки в Инстаграме и зубодробительно скучные речи «светлого человечка». Ну, там о всепрощении, внутреннем свете, глубоком дыхании (с проглотом, надеюсь?) и прочем говне.

Я учусь смирению, учусь принимать мир с его болючими несовершенствами и несправедливостями, учусь прощать и отпускать, учусь доверять небу и глубоко-глубоко дышать.

Это же ты написала, Ритусик? Вот и продолжай в том же духе. Именно это — твой уровень, а на социальную дискриминацию тебе откровенно срать. Ты вообще, вряд ли понимаешь, что это такое.

Если бы понимала, то отказалась участвовать в акции, в которой люди бьются за сумки. Сумки, которые они не в состоянии — и вряд ли когда-нибудь будут в состоянии — купить.

Ты же, Рита (и почему, кстати, Дакота, а не Массачусетс, например?), просто-напросто озлобилась на Рудковскую, которая на тебя, с твоих же собственных слов, наехала. Сдаётся мне, что в тот момент, когда Яна «ледяным металлическим голосом» тебя отчитывала, ты слушала и глотала. Гнев, продиктованный собственным бессилием, накрыл позже, не так ли?

Так всегда бывает у слабых.

Вместо того, чтобы поставить на место обидчика непосредственно в момент нанесения обиды, вы улыбаетесь и даже извиняетесь. На говно вы начинаете исходить позже, когда вас захлёстывает до боли знакомое самоощущение полового коврика, о который опять вытерли ноги.

Катя Гордон пытается замять историю, и вот тут-то и начинается самая ржака.

Гордон:

Ну не сочетается слово ,халява, со статусными вещами или ,раздаём сумки,. Я неоднократно как юрист сопровождала рекламные контракты элитных брендов – и, поверьте, требования к рекламе очень жесткие!… ребята, халява!, – не верный слоган к этому мероприятию и этим подаркам.

Об этом же говорит и Рудковская в своём обращении к подписчикам, похожем на жалкую попытку оправдаться перед Louis Vuitton.

Рудковская:

Также важно подчеркнуть, что формулировки – «раздаём» и «халява» неуместны в коммуникации, о чём я в минутной беседе и сказала Рите.



А теперь — внимание! — самое интересное.

Пост Рудковской от 24 июня в Телеграме:



Фото: Соцсети

Тяжёлого люкса хапнуть на халяву! О, как! Прекрасно же!

Обосрались, в общем, все. И Рудковская, и Дакота, и Гордон.

Одна я стою вместе с вами, мои дорогие читатели, — вся в белом, хищная и симпатичная — и наблюдаю за срачем в курятнике.

Как вам?