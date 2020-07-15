США ввели визовые санкции против сотрудников китайских технологических компаний

15.07.2020, 20:17, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением о введении визовых ограничений для ряда сотрудников китайских технологических компаний, замешанных в нарушениях прав человека.

«Соединенные Штаты Америки давно являются маяком надежды для самых угнетенных народов мира и голосом для тех, кого заставили замолчать, – заявил Помпео. – Особенно активно мы освещаем нарушения прав человека, совершаемые Коммунистической партией Китая, которые входят в число самых вопиющих в мире».

По словам Помпео, Госдепартамент вводит визовые ограничения для некоторых сотрудников китайских технологических компаний, которые оказывают материальную поддержку режимам, нарушающим права человека во всему мире. В соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, иностранные граждане не имеют права на въезд в США, если у госсекретаря есть основания полагать, что въезд этого лица «будет иметь потенциально серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия для Соединенных Штатов».

В список компаний, на которые распространяются санкции, попал телекоммуникационный гигант Huawei, который, по словам Помпео, является одной из структур, используемых китайским «полицейским государством» для осуществления политической цензуры, создания концентрационных лагерей в Синьцзяне и помещения граждан в договорное рабство. Некоторые сотрудники Huawei оказывают материальную поддержку режиму КПК, который нарушает права человека.

«Телекоммуникационные компании по всему миру должны иметь в виду: ведя дела с Huawei, они ведут дела с нарушителями прав человека», – заявил Помпео.