Помпео: инвесторы российских трубопроводных проектов рискуют попасть под санкции

15.07.2020, 20:17, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил инвесторов, участвующих в двух российских проектах по строительству трубопроводов, что они могут столкнуться с санкциями, поскольку администрация Трампа пытается ограничить рычаги экономического влияния Кремля на Европу и Турцию.

Выступая на пресс-конференции в среду, Помпео заявил, что европейские инвесторы проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» рискуют попасть под американские санкции в соответствии с принятым 2017 года Законом о противодействии врагам Америки посредством санкций. По трубопроводaм будут транспортировать газ из России в Европу и Турцию.

«Это четкое предупреждение компаниям о том, что мы не допустим пособничества проектам, усиливающим злонамеренное влияние России. Выходите из этих проектов сейчас, иначе есть риск последствий», – сказал Помпео.

Соединенные Штаты, имеющие избыток природного газа, хотят экспортировать свой сжиженный природный газ в Европу.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что санкции в отношении этих двух трубопроводов равносильны политическому давлению, сообщает агентство ТАСС.

«Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции, – заявила она. – Показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет».

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» было приостановлено в декабре прошлого года после того, как швейцарско-голландская компания Allseas, которая специализируется на подводном строительстве, вышла из проекта. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонной политике, предусматривающие другие санкции в отношении проекта.

Оставшиеся 160 км газопровода могут достроить два российских трубоукладочных судна. Половину проекта стоимостью около 9,5 млрд евро (10,5 млрд долларов) финансирует российский энергетический гигант «Газпром».

В прошлом месяце двухпартийная группа сенаторов США во главе с демократом Джин Шахин и республиканцем Тедом Крузом представила законопроект о санкциях в отношении «Северного потока – 2». По словам законодателей, данная инициатива

способна остановить проект, поскольку она предусматривает расширение существующих санкций и штрафы для сторон, представояющих услуги по андеррайтингу, страхованию или перестрахованию и прокладке труб.

«Северный поток – 2» призван удвоить существующую пропускную способность маршрута «Северный поток».

В проекте «Северный поток – 2» также участвуют австрийская компания OMV, немецкие фирмы Uniper и Wintershall, англо-голландская энергетическая компания Royal Dutch Shell и французская Engie.