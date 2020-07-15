США решили не вводить новые санкции против российских трубопроводов
15.07.2020, 20:16, Новости дня
США на данный момент не собираются вводить санкции против компаний, которые строят «Северный поток – 2» и вторую ветку «Турецкого потока» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
«Госдепартамент на данный момент не вводит никаких санкций в соответствии с разделом 232 CAATSA. Однако если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 является целесообразным в соответствии с этим обновленным руководством, мы без колебаний сделаем это», – цитирует заявление госдепартамента ТАСС.
Помпео в среду сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».
Также он заявил, что Соединенные Штаты должны вести переговоры с Россией и «максимизировать» области сотрудничества с ней, отметив, что в ряде областей РФ и США могут сотрудничать.
В МИД РФ назвали американские санкции против газопроводов нечистоплотной конкуренцией.
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