Замена животных белков на растительные продлевает жизнь

15.07.2020, 20:15, Разное



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Употребление растительных белков может продлить жизнь. Но для этого недостаточно просто есть продукты, которые их содержат. Этими продуктами нужно заменять в своем рационе еду, содержащую животные белки. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine.

Известно, что белки содержатся как в животных, так и в растительных продуктах. К первым относятся мясо, птица, яйца, ко вторым – бобовые, орехи, тофу, брокколи, крупы. Ученые хотели узнать, играет ли источник получения белков на продолжительность жизни человека. Для этого они проанализировали данные примерно 400 человек в возрасте 50-71 год, которые были собраны раньше для крупного исследования «Diet and Health Study».

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Участники исследования подробно отчитывались о своем рационе в течение 16 лет. Ученые могли рассчитать количество разных видов белков, которые те употребляли, и знали их продолжительность жизни.

Оказалось, что уровень смертности среди мужчин и женщин, которые получали белок из растительных источников в количествах больше средних, был на 5% ниже среднего.

Также ученые обнаружили, что чем больше растительных белков получали люди, тем дольше они жили. Согласно расчетам авторов исследования, замена 3% животных белков в рационе на растительные снижала риск смерти на 10%. Употребление 10 грамм растительных белков вместо животных на каждые 1000 калорий приводил к снижению риска смерти на 12% для мужчин и на 14% для женщин.

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Причиной пользы от выбора растительных источников белка может заключаться в том, что животные продукты часто содержат вредные вещества – насыщенные жиры, холестерин, соль. С другой стороны, в растительных продуктах много клетчатки, витаминов, антиоксидантов и минералов.

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