Мнение: Отсрочка украинизации

15.07.2020, 20:10, Разное

А на Украине Зеленский – чуть ли не в первый раз за более чем год своего пребывания на посту президента – сделал наконец одну робкую попытку выполнить свои предвыборные обещания, то есть вступиться за русский язык.

“Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об отсрочке на три года дерусификации учебных заведений — тотального перехода школ с русским языком обучения на украинский язык. «На согласительном совете [глава партии «Слуга народа» Александр] Корниенко попросил его включить в повестку дня. [Спикер Рады Дмитрий] Разумков поддержал, и его ставят на четверг», — рассказал инициатор внесения поправок в закон «Об образовании» депутат Максим Бужанский.

Он предложил, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года”.

По идее, препятствий вообще никаких не должно быть, даже без “согласительного совета”. У “слуг народа” в Раде – абсолютное большинство, спикер Рады Разумков – русскоязычный и дольше всех брыкался, отказываясь переходить в публичных выступлениях на мову. И тем не менее – бурление уже началось, на Украине все наперебой орут, что поправка “не пройдет”. Как она может не пройти при таких раскладах?

Непонятно другое: почему Зеленский (все понимают, что “Слуга народа” – это он) делает настолько робкий и половинчатый шаг. Почему “отсрочка”, а не просто ОТМЕНА? Что изменится к 2023 году – русскоязычные жители Украины соберутся в стаи и улетят клином куда-нибудь к дьяволу от своей “неньки”? Но тогда ведь Украина минимум наполовину обезлюдеет…

Зеленский, безусловно, самым циничным и беспардонным образом КИНУЛ своих избирателей – для меня в этом нет никаких сомнений. Всем известно, что свою кампанию в обычном смысле слова он практически не вел – его “кампанией” стал сериал “Слуга народа” с ним самим в главной роли. Сериал был дико популярен на Украине, Зеленский играл там “президента из народа”. Эта роль и стала его пропуском на самый верх. Но что принципиально важно – Зеленский играл на протяжении трех сезонов РУССКОЯЗЫЧНОГО президента Украины. Соответственно, его и избрали именно как русскоязычного президента.

Что же сделал Зеленский буквально сразу после избрания? Все помнят: он ЗАБЫЛ русский и почти полностью перешел на украинский. А потом подмахнул почти все “начинания” своего предшественника и главного как бы соперника, направленные против русского на Украине. То есть – предал всех, кто за него голосовал.

Сейчас он пытается вроде бы сделать пас в сторону преданной (им, а не ему!) аудитории. Особо будет смешно, если в итоге его же партия этот законопроект – всего лишь об отсрочке! – провалит. Всё-таки нет, украинцы – несерьезные люди.