 

Вирусолог объяснил появление в РФ сотни штаммов коронавируса

15.07.2020, 20:08, Новости дня

Наличие более 100 образцов одного вируса – это нормальная практика в работе ученых, сообщил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН Александр Бутенко.

«Коронавирусов множество вообще. Но если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммов – в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают, а выделить вирус из клинических материалов не представляет труда особого», – передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.

Уточняется, что необходимо точно знать, какая у вирусов структура и насколько они отличаются один от другого, так как есть такие критерии, которые позволяют считать штаммы идентичными или неизменившимися, или с серьезными изменениями в геноме, которые уже позволяют расшифровать, что это возможные комбинации или мутации.

«Но пока таких сообщений особенно нет. Сейчас фигурируют понятием таким, что это единый вирус COVID-19 или SARS-CoV-2», – добавил вирусолог.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на лечение коронавируса в РФ за все время направили порядка 40 млрд рублей. Кроме того, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики коронавируса, работают 794 лаборатории во всех регионах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Карантин в Украине планируют продлить минимум на месяц – глава Минздрава

04.06 / СМИ: администрация Трампа отобрала 5 самых перспективных вариантов вакцины от коронавируса

21.06 / Абэ собрался поменять конституцию Японии для наращивания военных возможностей

28.06 / Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

19.06 / Американский десантный корабль-док вошел в Черное море

19.06 / Президент Кыргызстана потребовал оштрафовать членов правительства за общее фото без масок

11.06 / Премьер Белоруссии призвал избавить страну от углеводородной зависимости

22.05 / Вакцина, прирост зараженных, восстановление экономики: комментарии экспертов

22.06 / Блогеры разоблачили подложные сайты «референдумов по Конституции»

15.06 / Экс-нападающий «Динамо» Саленко предложил примирить Россию и Украину товарищеским матчем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска