Мнение: Многодневные голосования

15.07.2020, 19:55, Разное

Власть настолько положительно оценила безбрежные возможности для фальсификаций, которые прошли обкатку во время путинского обнуления, что Дума немедленно внесла поправки в закон о выборах, которые вводят многодневные голосования на всех выборах. Чтобы получить нужный результат в ходе "голосования" потребовалось семь дней и почти тридцать миллионов "аномальных" голосов. Теперь эта практика будет повсеместной, упрощая получение нужного результата.

Говоря откровенно, за путинские 20 лет выборный процесс прошел через ряд принципиальных трансформаций, которые с каждым разом превращали их во все более ничтожное событие. Это и отказ от графы "против всех", это и снятие 50-процентного барьера для признания выборов состоявшимися, это целый ряд новаций на предварительных стадиях выборной кампании. Теперь ставится жирная точка, превращающая даже эти выборы в полную фикцию. Следующим этапом может стать только отмена всей этой бесполезной процедуры. Что в целом вполне разумно – при Гитлере Германия как-то обходилась без такого бессмысленного мероприятия, почему бы не повторить столь полезный опыт при Путине?