 

Мнение: Многодневные голосования

15.07.2020, 19:55, Разное

Власть настолько положительно оценила безбрежные возможности для фальсификаций, которые прошли обкатку во время путинского обнуления, что Дума немедленно внесла поправки в закон о выборах, которые вводят многодневные голосования на всех выборах. Чтобы получить нужный результат в ходе "голосования" потребовалось семь дней и почти тридцать миллионов "аномальных" голосов. Теперь эта практика будет повсеместной, упрощая получение нужного результата.

Говоря откровенно, за путинские 20 лет выборный процесс прошел через ряд принципиальных трансформаций, которые с каждым разом превращали их во все более ничтожное событие. Это и отказ от графы "против всех", это и снятие 50-процентного барьера для признания выборов состоявшимися, это целый ряд новаций на предварительных стадиях выборной кампании. Теперь ставится жирная точка, превращающая даже эти выборы в полную фикцию. Следующим этапом может стать только отмена всей этой бесполезной процедуры. Что в целом вполне разумно – при Гитлере Германия как-то обходилась без такого бессмысленного мероприятия, почему бы не повторить столь полезный опыт при Путине?

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией

28.06 / Мнение: России нужно подобрать правильные слова о себе

01.04 / Владимир Путин прошел во второй тур президентских выборов на Украине – ИНТЕРСАКС

18.06 / Мэттью Макконахи и Камилла Алвес снялись для обложки модного издания и рассказали о семейной жизни

22.05 / Вместо Лукашенко: кто станет новым президентом Белоруссии

01.07 / “Оскаровский” комитет: Ана де Армас, Виталий Манский, Зендая и другие вошли в состав киноакадемиков

12.05 / «Не хватает театра и маникюра»: Татьяна Брухунова пожаловалась на самоизоляцию

23.05 / Мнение: Письмо: “Разжечь в ней страсть”

15.06 / “Мы голодаем”: застрявшая на карантине Высоцкая сделала откровенное признание

02.07 / Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска