После убийства аспирантки у историка Соколова обнаружили почти 500 патронов

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15.07.2020, 19:53, Новости дня

В ходе обыска в квартире обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова обнаружили и изъяли почти 500 патронов, сообщила в среду следователь Виктория Кузнецова.

«При осмотре места происшествия в шкафу были обнаружены коробки с патронами калибра 5,6 мм. Патроны находились в коробках, а коробки в пакете. В каждой коробке – по 50 патронов. Всего было 10 коробок», – передает «Интерфакс» слова следователя на заседании Октябрьского районного суда.

Напомним, в ноябре 2019 года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека.

Выяснилось, что его жертвой является аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой ученый состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Позднее он потребовал обнародовать на открытом заседании переписку с убитой им аспиранткой, так как, по его мнению, у людей складывается неверное впечатление о нем и о его жертве.

Как стало понятно из представленной переписки, отношения между Ещенко и Соколовым испортились еще в июле 2019 года. Девушка ревновала историка к другим женщинам, оскорбляла его семью и заявляла, что ненавидит его самого и его детей.



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